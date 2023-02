“Hoy te destruimos”: Una docena de exparejas de un novio infiel irrumpen en su boda

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un ciudadano chino tuvo una boda para el olvido luego de que varias de sus exparejas aparecieran sin previo aviso en la ceremonia acusándolo de maltratar a mujeres, al mismo tiempo que amenazaron con “destruirlo” exponiendo detalles de sus infidelidades.

Por actualidad.rt.com

El hombre, apellidado Chen y habitante de la provincia suroccidental de Yunnan, se sorprendió cuando en su casamiento, a principios de febrero, irrumpieron 12 mujeres que portaban una gran pancarta con el mensaje “Somos el equipo de las exnovias de Chen, hoy te destruiremos”.

En un video del insólito episodio, se puede ver a las chicas una al lado de la otra exhibiendo la pancarta de color rojo, ante lo que los recién casados reaccionan con evidente disgusto. La situación atrajo la atención de los asistentes, quienes preguntaron qué estaba pasando.

#Funny #China

In China , all his exes, whom he cheated on, came to the guy's wedding .

The poster reads " We are the former girls of Chen Sun and today we will destroy you." pic.twitter.com/PvZqxU11uz

— David Kime (@CyberRealms1) February 21, 2023