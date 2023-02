“Dios perdone mis pecados”: grabó sus últimos momentos bajo los escombros del terremoto en Turquía y Siria

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este lunes 20 de febrero se cumplen dos semanas desde que un terremoto de magnitud 7,8 y una fuerte réplica golpearon tanto a Turquía como a Siria con un balance que supera los 40.000 muertos. Con asistencia internacional, los equipos de búsqueda de ambos países han mantenido unas tareas casi sin cesar para encontrar vida bajo las ruinas.

Por Semana

Expertos consideran que, en catástrofes como esta, las 72 horas siguientes son cruciales para hallar más supervivientes, luego de ese lapso las posibilidades de que alguien resista sin alimento ni bebida empiezan a descender. A dos semanas de la tragedia, y contra todo pronóstico, siguen conociéndose historias de supervivientes que han luchado hasta el último minuto por mantenerse con vida.

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive #TurkiyeQuakes on February 6.

Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead. pic.twitter.com/nPvwY4ZoCf

— TRT World (@trtworld) February 15, 2023