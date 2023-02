Un rol especial en el fútbol, un curioso compañero y qué pidió para su celda: así es la vida de Dani Alves en la cárcel

Posteado en: Deportes, Titulares

Ya casi se cumple un mes desde que Dani Alves ingresó en centro penitenciario Brians 2 en Barcelona, donde ingresó como acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. El futbolista brasileño de 39 años permanece en una celda del módulo 13 del penal y poco a poco empiezan a conocerse detalles sobre el espacio que ocupa, como también de la vida que lleva en prisión.

Por Infobae

Según el programa ‘En boca de todos’ de que se emite en el canal Cuatro de la TV española, el recinto en el que se encuentra Dani Alves tiene muchas facilidades como un polideportivo cubierto, un teatro y un gimnasio. Particularmente, el lateral brasileño que jugaba en los Pumas de la UNAM de la liga mexicana se encuentra en una celda de seis metros cuadrados.

En dicho espacio televisivo informaron que Alves no tiene televisión por pedido propio y que sí posee ducha propia. Sus días empiezan a las 8 de la mañana y terminan cerca de las 22 horas, y se dedica a jugar al juego de mesa llamado parchís, a hacer deporte, a firmar algunos autógrafos y a ejercer de “monitor” (entrenador que explica, enseña y motiva) cuando hay fútbol.

Otro de los aspecto más curiosos de la estadía del defensor que formó parte de la selección brasileña en el Mundial de Qatar es que comparte la celda con un hombre llamado Coutinho, igual que el ex futbolista del Barça y Liverpool que actualmente juega en el Aston Villa. Es una persona que fue guardaespaldas de otro futbolista, aunque no han revelado de quien se trata.

De la vida de Dani Alves en prisión también se supieron algunos detalles en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha entrevistado a otro recluso que contó intimidades. “Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, expresó esta fuente anónima.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie. Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, agregó el entrevistado.

Dani Alves, que ha cambiado en varias ocasiones su testimonio, ya ha reconocido que sí hubo penetración vaginal aquella noche en la discoteca Sutton. Ester García López, la abogada de la presunta víctima, aseguró días atrás que la joven de 23 años “está aterrada” porque teme que su rostro empieza a aparecer en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Mientras tanto, la defensa de Alves intenta conseguirle la libertad domiciliaria o bajo fianza con tobillera electrónica. La Fiscalía, por su parte, insiste en que hay peligro de fuga y que por eso el deportista debe seguir encerrado mientras la causa avanza.