La Nasa reveló imágenes de un asteroide “extremadamente alargado”

El radar Goldstone de la NASA, usado para investigar objetos en el sistema solar, captó con detalle uno de los asteroides más alargados jamás fotografiados, comunicó este viernes la agencia espacial estadounidense.

Por RT

El asteroide conocido como 2011 AG5, de casi 500 metros de largo y unos 150 metros de ancho, pasó el 3 de febrero cerca de la Tierra —en términos astronómicos— a una distancia aproximada de 1,8 millones de kilómetros, casi cinco veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna.

Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA siguieron de cerca al objeto “extremadamente alargado”, descubriendo detalles antes desconocidos como sus dimensiones y forma. “De los 1.040 objetos cercanos a la Tierra observados por el radar planetario hasta la fecha, este es uno de los más alargados que hemos visto”, dijo Lance Benner, científico principal del laboratorio.

Las observaciones del radar Goldstone se llevaron a cabo entre el 29 de enero y el 4 de febrero, desvelando además que el asteroide tiene una concavidad grande y ancha en uno de sus dos hemisferios, así como una superficie que si fuera vista por el ojo humano parecería negra como el carbón.

2.5 hour timelapse of #asteroid (367789) 2011 AG5 as it passed through Sextans last night. The 140 meter body peaks at magnitude 14.3 as it approaches 4.7 lunar distances from Earth on Feb 3rd. Sky motion of about 29'/hr. Taken from my back garden in London, UK. pic.twitter.com/NvjabBr84J

— Thomas Wocial (@t_wocial) February 2, 2023