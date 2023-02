El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hay varias opciones en cada situación que se plantea hoy. No necesitas elegir la más simple, pero tampoco la más complicada, sino la que más te convenga, con la que te encuentres tu paz interior y te haga feliz. Todos a los que consulten te darán una opinión diferente, basados en sus limitaciones y no en las tuyas. Así que en esta oportunidad, elige tú sólo.

Tauro

Cuando todo alrededor es negativo, cuando todo es crítica, conflicto y juicios sobre lo que haces y deshaces, estás durmiendo con el enemigo y ese enemigo eres tú. Por permitirlo y por permitirte ser parte de algo que te hace daño. Hoy es un día de abrir los ojos, hacer un cambio y buscar una salida, pero sobre todo, para amarte por encima de todo y de todos.

Géminis

Cuando cometes un error es porque no controlas algo, porque desconoces el tema o porque delegas tu responsabilidad a otros, pero eso no te define, ni puede destruir lo que con tanto esfuerzo has logrado crear. Si algo no resulta como esperabas, no te latigues, se resiliente. Levántate y sigue adelante, más fuerte, más decidido y más seguro de que pasos dar.

Cáncer

La vida no está en deuda contigo. Lo estás tú, pero no la vida. Si quieres algo, no esperes que caiga del cielo, porque existe un merecimiento al que todos estamos sujetos. Si te lo mereces es o será para ti, sino, no hay forma. Y si es para ti y nunca llega es que te mereces algo mejor. Busca el lado positivo en todo lo que sucede, pero sobre todo no busques culpables, porque tú eres el único responsable.

Leo

Puedes tener todo el talento y conocimiento del mundo, pero sino te lo crees, si no estás seguro de eso y si no lo sabes manejar, es como si no tuvieras nada. Es momento de hacer una pausa y emprender el camino del autodescubrimiento, de sanar complejos y eliminar limitaciones y usar las herramientas que tienes en las manos para lograr lo que quieres y mereces.

Virgo

A veces lo único que necesitamos es un abrazo, que nos amen, que si damos tengamos algo de vuelta. Si sientes que das y das y no recibes nada es el momento de detenerte y poner todo en orden, de hacer las cosas diferentes, porque si sigues en el mismo camino y halas y halas la cuerda, en algún momento se romperá.

Libra

Durante demasiado tiempo has sido un espectador de tu vida, pon un freno y conviértete en el protagonista. En el que hace y deshace. En quien decide y da el primer paso. La comodidad es divina, pero es limitante y no puedes permitir que te controle. Toma las riendas de tu vida y proponte a conquistarla, seguro de que puedes con lo que se presente.

Escorpio

Ponle emoción a todo lo que hagas en tu vida. Ámalo con todas tus fuerzas, disfrútalo e incluso súfrelo, pero sin drama, sin darás clavadas en el corazón, porque quien vive en drama no avanza. Aleja igual a quien te haga show, porque esa persona solo será un obstáculo, un peso que no mereces cargar. Libérate.

Sagitario

Si quieres lograr algo, pero te mantienes en tu zona de confort, nunca lograrás nada. El único camino es cargar una maleta llena de decisión, disciplina, autodeterminación y perseverancia. Cuando emprendas el camino que te conducirá al éxito, debes estar consciente de que no será recto y que muchas veces querrás echar marcha atrás, pero que ya no la hay, porque tu única es opción es ir hacia adelante.

Capricornio

Se cierra un ciclo y puedes estar en paz. Sal por la puerta grande, con la cabeza en alto, sin arrepentirte de quien eres ni de lo que has hecho. Despídete sin dolor, con agradecimiento, porque bueno o malo, algo te enseño. Y una vez que te hayas liberado proponte a escribir un nuevo capítulo, uno que esté a tu altura y que te conduzca adonde quieres estar.

Acuario

Lo único que tienes es quien eres tú. No permitas que situaciones externas hagan que te salgas de control. Si algo te molesta y en el proceso entregas corazón y cabeza estás perdiendo la batalla. No la que tengas contra otros, sino la que día a día tienes para ser una mejor persona y esa, no te puedes dar el lujo de perderla.

Piscis

A partir de este momento asume tus errores como una decisión, y tus aciertos también. En esta vida todo es causa y efecto. Eres la consecuencia de todo lo que haces y decides, ni más ni menos. Incluso, eres lo que piensas, aunque no lo digas en voz alta. Si piensa en positivo, todo sumará, pero si por el contrario tus pensamientos giran alrededor de la negatividad, todo restará. ¿Te das cuenta? Eres el creador de tu vida.