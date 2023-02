Usuarios del Saime en Punto Fijo: “Tengo dos meses haciendo cola y no he podido sacar la cédula”

“A las 11:30 de la mañana salió el gerente y empezó a devolver las partidas de nacimiento de los niños porque él no iba esperar hasta las dos de la tarde que llegara la luz”, así volvió a su casa Karen Reyes, una madre de cuatro niños, dos de ellos con la necesidad de sacarse la cédula por primera vez ya que tienen nueve y 12 años, pero aunque ha ido varias veces en los últimos dos meses no ha podido cedular a sus hijos.

Corresponsalía lapatilla.com

En el estado Falcón, al occidente de Venezuela hay dos oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el principal está ubicado en La Vela de Coro y tiene aproximadamente dos años que no funciona, a pesar de tratarse de un edificio amplio y grande al que pueden atender al menos 10 personas al mismo tiempo. Sólo queda operativo el que está ubicado en el Mercado Turístico de Carirubana en la ciudad de Punto Fijo, Península de Paraguaná.

Trabajan de lunes a viernes y atienden según el terminal de cédula, este viernes 17 de febrero le tocaba a Karen Reyes porque su cédula termina en el número nueve. Desde que salió de la panadería en la que trabaja el jueves en la tarde, acudió a hacer la cola por quinta vez en los últimos dos meses, amaneció en la cola en medio de peleas y discusiones entre los presentes que guardaban hasta cinco cupos para diferentes departamentos. Al amanecer, le llevaron sus hijos para estar presentes cuando los llamaran porque les tocó el número 5 y 6.

Pasadas las 8:00am salió un funcionario del Saime a retirar las partidas de nacimiento de los niños a cedularse por primera vez y la copia de la cédula de aquellos que iban por renovación; a las 10:00 am hubo un corte eléctrico y las oficinas del Saime quedaron sin luz. “Empezamos a rezar que llegara esa luz, no es la primera vez que iba a perder el viaje y mi trasnochada por culpa de la luz, todos estábamos a la expectativa, no es fácil ir con niños a hacer estás colas y de paso perderlas por culpa de la luz”, dijo.

Pero lo peor pasó, a las 11:30am salió el funcionario del Saime a entregar las partidas de nacimiento y a informar que no podían seguir esperando que llegara la electricidad porque igual ya no daba tiempo de atenderlos a todos y les exhortó a volver a hacer la cola el próximo viernes.

En estas oficinas Saime no toman en cuenta que es la única en el estado Falcón para hacer estos trámites, además que dan solo 10 números diarios para sacar cédulas por primera vez y acuden niños de los 25 municipios del estado Falcón. “No hacen una lista de espera, no nos anotan para atendernos en otro momento, simplemente perdemos el día de trabajo, el trasnocho y hasta los pasajes para llevar a los niños. No hay dolientes, trabajan hasta las 12 del mediodía siendo el único Saime en todo el estado Falcón”, expresó molesta la madre de dos niños.

“Por la plata baila el mono”

El equipo de La Patilla, recibió denuncias de que el Saime no cierra a las 12 como le hacen creer a los que hacen cola toda la noche, después del mediodía atienden a los usuarios que conocen a algún funcionario o a aquellos que pagan 20 dólares para poder hacer el trámite.

“A mi me mandaron a ir a la una y me metieron rapidito, no fui yo el único, así como llegue yo buscando a alguien, entraron otros también a lo mismo. Tuve que pagar 20 dólares a un conocido para que me atendieran porque tenía que viajar a Colombia y no tengo pasaporte, era más fácil sacar la cédula porque ni eso tenía”, dijo un joven que prefirió no identificarse.

El llamado que hacen los usuarios es a los organismos de seguridad ya que hay muchos revendedores de puestos, pero también les afecta la poca atención que tienen en el lugar sin considerar que se trata de una sola oficina para todo el estado. También que pongan operativa la sede de La Vela que no abre desde hace dos años y se desconoce el motivo.

Además que estás oficinas deberían atender a la población antes de las 7:00 am porque los usuarios pernoctan con días de antelación a su terminal de cédula, también que pongan una planta eléctrica porque en Punto Fijo las fallas en el sistema eléctrico son diarias y que lleven las jornadas a las escuelas porque hay muchos estudiantes que no han podido cedularse por primera vez ante esta situación.

Foto 1: Las personas pernoctan en cola en espera de ser atendidos.

Foto 2: El Saime de La Vela no está operativo y es el principal del estado Falcón.