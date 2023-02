Expulsan a Casemiro por agarrar del cuello a un rival: ¡primera roja directa de su carrera! (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El partido entre Manchester United y Crystal Palace vivió una de las tanganas más masivas de los últimos años en la Premier League en la que Casemiro acabó expulsado por agarrar con violencia del cuello a un rival.

Por Marca

Corría el minuto 66 de encuentro, los ‘diablos rojos’ dominaban por 2-0 y un empujón fuera de lugar de Schlupp a Antony elevó la tensión. El brasileño contestó con otro empujón y los veinte jugadores de campo se agolparon junto a la banda de Old Trafford.

In the same scuffle as Casemiro’s red card offence against Will Hughes…

Jordan Ayew does exactly the same to Fred? Not even looked at by VAR.

Baffling incompetency that is happening at Old Trafford far too often. pic.twitter.com/Wxw7bJHsWg

— Alex Turk (@AlexCTurk) February 4, 2023