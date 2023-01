Amanda Dudamel, Miss Venezuela, mostró cómo lucía antes de someterse a un procedimiento en su rostro

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Miss Universo 2022 se ubicó como uno de los eventos más polémicos del certamen de belleza, debido a las críticas, comentarios y opiniones que surgieron tras la victoria de Miss USA, R’Bonney Gabriel, frente a Amanda Dudamel, representante de Venezuela. Muchas personas aseguraron que el triunfo de la estadounidense no fue justo, ya que la corona la debía recibir la latina.

Por semana.com

Luego de unos días desde la velada de coronación, la venezolana continuó cautivando y robándose las miradas de los curiosos, quienes aseguran que ella se merecía el título como la ganadora. La joven se abrió paso con esta participación, sumando millones de seguidores en las plataformas digitales.

Recientemente, Amanda Dudamel se robó la atención de sus fieles seguidores de las redes sociales, específicamente de Instagram, luego de compartir un inesperado video en el que mostró cómo lucía antes de una cirugía que se realizó en el rostro. La Miss Venezuela habló de su experiencia personal con un detalle que tenía en su cara, el cual fue corregido y la dejó contenta con el resultado.

Según se observó en el post, Dudamel relató un poco sobre un detalle particular y mínimo que tenía en el rostro, exactamente en la mandíbula. La joven venezolana indicó que notó este rasgo, por lo que tomó la decisión de buscar a un especialista y corregirlo sin afectar la estabilidad de su imagen.

“Cuando veo las fotos ahora del pasado, no entiendo realmente cómo yo no podía notar todo lo que tenía por corregir. Pero como eso se pudo lograr de manera mínimamente invasiva y ahora me ha dado muchísima más confianza”, dijo la diseñadora de modas en el clip, donde enfatizó en la zona en la que se realizó este ‘arreglo’.

“Siempre he notado que cuando sonrío de lado, generalmente esta parte sobresale mucho; además, sabiendo que mi mordida no es 100 % adecuada estoy consciente que eso afectó incluso mi respiración. No me genera inseguridad en mi día a día, pero sí al momento de tener que posar frente a una cámara”, agregó la latina, quien señaló que esta situación afectaba también su respiración.

De acuerdo con lo que mencionó Amanda Dudamel, su mandíbula estaba escondida en la parte inferior izquierda, por lo que recurrió al médico Nelson León, quien explicó más del procedimiento que se llevó a cabo para lograr el resultado esperado por la joven.

“Mi mandíbula en la parte inferior estaba muy escondida”, afirmó en el post publicitario, donde aprovechó para plasmar su historia personal con este detalle.

“A Amanda se le realizó una cirugía ortognática, mínimamente invasiva, para corregir el exceso de crecimiento maxilar, simetrizar el rostro y mejorar el contorno mandibular”, mencionó el especialista, quien compartió las fotos del antes y el después, dejando a la vista el notorio cambio que tuvo la forma del rostro de la virreina de Miss Universo 2022.

Es importante mencionar que Amanda Dudamel concedió un diálogo a TOP VZLA, donde fue clara en que no se había operado nada de su cuerpo y por ello quiso quedarse al natural, buscando lucir tal cual es ella.

“No me he hecho cirugías estéticas. En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme así al natural”, afirmó en la conversación con el medio.

No obstante, Miss Venezuela sí aclaró que recurrió a otros procedimientos para “arreglar cositas”, tal y como fue el caso de un recorte de encías, nivelar los dientes y ortodoncia. Allí vendría incluido el tratamiento para corregir el rasgo en su mandíbula, el cual afectaba la sonrisa en algunas fotos.

Para leer la nota completa pulse Aquí