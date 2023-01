Pensionados y jubilados están al borde de la miseria y el desespero en Venezuela

Posteado en: Destacados, Economía

Al borde de la miseria y desesperados es como se encuentran actualmente los pensionados y jubilados en el país, según el Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados, al percibir mensualmente Bs. 130 que equivaldrían a 6.33 dólares, según la tasa del BCV.

Por Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA

“La situación de nuestros adultos mayores sea pensionado, jubilado o carezca de ingreso alguno es la misma, están viviendo una tragedia. De nuevo, el Gobierno los empuja al abismo de la miseria y el desespero por un ingreso insuficiente que es lo mismo a que no recibieran nada, porque están inmersos en un torbellino de necesidades que no pueden cubrir”, dijo Édgar Silva, coordinador del comité.

Esta es una realidad que se ve reflejada en los ancianos que trabajan en las calles y en aquellos que se han visto en la obligación de apoyarse en fundaciones y comedores populares para poder alimentarse.

Tal como le ocurre a Victoria Córdoba, de 77 años, quien vive en Barrio Ajuro y vela por su hermana discapacitada de 78 años con lo que percibe de la pensión que son Bs. 130 y la jubilación que son Bs. 81, es decir, Bs. 211 mensuales.

“Me es muy difícil porque no tengo el apoyo de nadie, y prefiero alimentarla a ella que es discapacitada, así como hoy, que salí sólo con un poco de café en el estómago y a ella pude darle una arepita, porque no tengo más nada, y sin poder comprarle las medicinas porque son costosas”, dijo. Asegurando que no recibe ni siquiera el beneficio mensual del CLAP que debería llegar a todas las comunidades.

Según la ONG, Convite, entre el 10 y 12% de los ancianos estarían solos, lo que repercute no sólo en su salud física, sino también mental al no tener cómo cubrir sus necesidades básicas como pudieron hacer en su juventud y no tener compañía.