“Impresionante”: se desprende un iceberg que casi triplica en tamaño a la ciudad de Madrid en la Antártida

Glaciólogos del Servicio Antártico Británico aseguran que el evento “no está relacionado con el cambio climático”.

Por rt.com

Un iceberg gigante de 1.550 kilómetros cuadrados, superficie que equivale a casi tres veces la ciudad de Madrid, se desprendió de la zona norte de la Antártida este domingo, comunica el Servicio Antártico Británico (BAS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la entidad, el desprendimiento tuvo lugar en la plataforma de hielo flotante Brunt, base de la estación de investigación BAS Halley, que tiene un espesor de hasta 150 metros y se desplaza 2 kilómetros por año. La separación se originó tras la la ruptura completa de la grieta Chasms-1.

A new iceberg the size of Greater London has calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf.

Last night, the crack Chasm-1 fully extended through the 150m thick ice – a decade after BAS scientists first detected that cracks in the ice sheet were growing.

1/2 pic.twitter.com/68f0scdPAi

— British Antarctic Survey (@BAS_News) January 23, 2023