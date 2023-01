Las mentiras sobre la captura de Ovidio Guzmán: del “Rambo mexicano” al asalto a un hospital de Culiacán

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desató una serie de incendios, bloqueos y ataques en Culiacán, Sinaloa, que no solo sacudieron al país, sino a otras países del mundo.

Por infobae.com

En las redes sociales comenzaron a difundirse videos de heridos, enfrentamientos, incendios y choques violentos de militares con vehículos artillados. Sin embargo, la agencia internacional Reuters realizó un ejercicio de búsqueda inversa para detectar las imágenes que no correspondían con el evento real de la captura de Ovidio.

Los ejemplos demostrados a continuación son apenas algunos de la gran cantidad de información falsa que se difundió por medio de redes sociales, blogs y pseudos portales de noticias.

Un video de 22 segundos que circuló tras la captura de Ovidio, por ejemplo, mostró a varios agentes de policía caminando por un pasillo rodeados de personal médico. Sin embargo, aunque el clip fue editado con subtítulos falsos para que pareciera que estaba relacionado con la detención en Sinaloa, en realidad se encontró que data del 2017 y fue grabado en Guatemala.

Prepare to be at the EDGE of your seat for some REAL LIFE Narcos, as clashes between Mexican cartel and Mexican forces take place following the detention of the son of famous drug lord El Chapo, as gang members TAKE OVER a local hospital forcing .. pic.twitter.com/YK4HPsk95d

En otro clip, donde se aprecian disparos entre un convoy militar y distintos vehículos en plena vía pública, se vinculó falsamente con la detención del líder de uno de los hijos de “El Chapo”. El vídeo circula en internet al menos desde el 25 de diciembre de 2022, y aparentemente fue grabado en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre militares y supuestos pistoleros del Cártel del Golfo.

“El Cártel de Sinaloa ha lanzado ataques en represalia a gran escala contra las fuerzas de seguridad mexicanas tras la captura de Ovidio Guzmán. Esto está pasando aquí al lado”, decía la descripción del video.

Reuters no confirmó de forma independiente la fuente del video, pero existe en la red desde al menos el 25 de diciembre de 2022, cuando se publicó en Twitter. La agencia no pudo confirmar si en realidad se trató de un enfrentamiento en Tamaulipas o en Acapulco, Guerrero.

Otra grabación mostró ráfagas de ametralladora que eran disparadas desde un avión, sin embargo, se comprobó que dichas imágenes eran anteriores a la detención del narco también apodado como “El Ratón”.

El video se compartió ampliamente en Internet tras la captura de Guzmán el 5 de enero y muestra cómo se disparan ráfagas de balas desde un avión que sobrevuela un terreno árido.

Aunque Reuters no pudo encontrar la fuente original del clip, una búsqueda inversa de imágenes reveló que el vídeo data, presumiblemente, del 21 de agosto de 2021, cuando fue subido a una página de Facebook.

“La Fuerza Aérea de México disparando contra el cártel. Ahora mismo se está librando una verdadera guerra en México. Muy pronto esta guerra entre el cártel y el gobierno mexicano podría extenderse a nuestra frontera y a las ciudades del sur de EEUU. Debemos asegurar nuestra frontera inmediatamente”.

Mexico’s Air Force firing at the Cartel.

There is a real war being waged right now in Mexico.

Very soon this war between the Cartel and the Mexican government could extend to our border and southern US cities.

We must secure our border immediately.

pic.twitter.com/ihqO6xkqQ2

— Rep. Marjorie Taylor Greene?? (@RepMTG) January 7, 2023