El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de enero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Dia activo, término la semana y aún no te desconectas de tu trabajo . Estás inmerso en asuntos sin resolver y no quieres que llegue el lunes son haberlos concluido. Es difícil que logres ponerte al día y que arrastres aún por varios días estos asuntos, pero no te preocupes, no obstaculizarán tus planes.

Tauro

Es un buen momento para viajar, ya sea que lo hagas hoy o lo planees para un futuro cercano, te encantará. Para que funcione como deseas necesitas apegarte a una agenda y a un presupuesto, nada de excederse, de lo contrario será difícil cubrir todo lo que quiere.

Géminis

Quieres mejorar o recuperar el terreno perdido, pero no haces mucho por lograrlo. Te autocríticas constantemente y eso empeora tu situación. Si quieres cambios el primero que debe cambiar eres tú. Si sientes que no puedes solo, recurrir a un terapeuta no estaría nada mal.

Cáncer

Hay personas que causan problemas y sus actitudes generan conflictos y generan postergaciones. Da la media vuelta y sigue con lo tuyo, no te enganches con lo negativo ni mucho menos permitas que otros determinen lo que sucederá en tu vida. Haz tus propios planes, y hazlo con actitud de ganador.

Leo

Posiblemente no has sido tan objetivo como debes y actúas más por impulso que con coherencia. ¿Solución? Piensa bien antes de actuar y si sientes que no estás preparado no hagas nada, así de simple. Cuando lo estes da el siguiente paso y si sientes que nunca lo estarás, enfócate en algo más.

Virgo

Gastos repentinos desequilibran tu economía. Necesitas generar más dinero y eso sólo lo lograrás con algo diferente a lo que haces actualmente. No necesitas cambiar de trabajo, una buena opción son las inversiones, pero no lo hagas a la deriva, busca asesoría y por ahora enfócate en temas que conozcas bien. Ya después verás.

Libra

No hay peor mentira que las que te dices a ti mismo. Te alejas de lo que te hace feliz y te encierras en excusas. Y lo peor es que estás tan cómodo en tu zona de confort que pospones lo que debes hacer. Necesitas entender que la vida puede ofrecerte mucho más, pero que no te caerá del cielo. Ve por ello y hazlo ya.

Escorpio

Algunos amigos toman distancia y no entiendes el porque. Y es que últimamente no ha sido fácil lidiar contigo. Tu actitud crea muros difíciles de derrumbar y aleja a quienes lo intentan. Abre tu corazón y recibe el amor en todas sus formas antes de que sea demasiado tarde.

Sagitario

Es hora de probar algo nuevo. Has dejado de lado algunos proyectos que tenías a fines del 2022 y ahora, Enero es el mes perfecto para activarlos. Las personas verdaderamente exitosas alcanzan sus metas cuando priorizan, se enfocan, son constantes y perseverantes. ¿Que esperas?

Capricornio

Altibajos económicos debido a decisiones equivocadas. Necesitas resolver un problema de inmediato pero es casi imposible hacerlo en este momento. Todo tiene su tiempo, libéralo y déjalo ser. Es más, no está en tus manos, sólo puedes encaminarlo, el resto de dará solo.

Acuario

Descansar no será tu prioridad este día. Hay mucho por hacer y descuidas las más importantes. Es como un auto saboteo inconsciente, algo que por cierto, sueles hacer a menudo. Es cuestión de romper patrones y crear otros más saludables que te conduzcan directo al éxito.

Piscis

Encuentros con personas del pasado, con algunas cierras un ciclo y con otras abres uno nuevo. Es increíble como cada uno es parte de tu vida con una misión, hay quienes suman y quienes restan. Ahora todo es más claro para ti, puedes diferenciarlo y tomar decisiones que cambian vidas.