El escalofriante misterio del niño que desapareció durante la boda de la princesa Diana

Dentro del escalofriante misterio de un niño de 8 años que desapareció durante la boda de Carlos y Diana cuando se reveló una nueva y siniestra teoría

Vishal Mehrotra, de ocho años, tuvo la suerte de ver la procesión real desde una oficina cerca de Fleet Street. Dos horas después, el 29 de julio de 1981, se había ido.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

Era el día de la boda del Príncipe Carlos y Lady Diana Spencer y mientras millones veían el espectáculo en la televisión, los londinenses salieron a las calles a celebrar.

El emocionado Vishal Mehrotra y su hermana Manta tuvieron la suerte de ver la procesión real desde una oficina cerca de Fleet Street, donde el padre Vishamar trabajaba como abogado.

Abajo, la multitud ondeaba banderas y estiraba el cuello, desesperada por ver a la novia real en su carruaje de cristal en medio de la pompa y la ceremonia.

Dos horas después, el 29 de julio de 1981, Vishal se había ido.

Cuando su padre se fue a casa a dormir después de la procesión, Vishal y su hermana se quedaron con su niñera, pero la convencieron de que lo dejara caminar solo a casa desde una tienda de dulces.

Ella lo vio cruzar una calle principal antes de volver a la tienda para comprarle un regalo a Manta, luego Vishal aparentemente desapareció en el aire.

Siete meses después, sus restos fueron encontrados a 50 millas de distancia en un remoto Alder Copse, cerca del pueblo de Rogate, a 13 millas de Goodwood en Sussex.

El caso sigue sin resolverse más de 40 años después.

Ahora la evidencia sugiere que Vishal con cara de bebé, descrito como brillante e independiente, podría haber sido víctima del notorio depredador infantil Sidney Cooke, quien lideró una pandilla de pedófilos conocida como Dirty Dozen.

En un nuevo documental, la estrella de Silent Witness, Emilia Fox, y el criminólogo, el profesor David Wilson, han descubierto una serie de vínculos entre el asesinato de Vishal y el asesinato por parte de la pandilla de Jason Swift, de 14 años, en 1985.

El trabajador del recinto ferial Cooke, ahora de 94 años, y su pandilla también estaban vinculados a varios otros asesinatos de niños, incluidos los de Barry Lewis, de seis años, también en 1985, y Mark Tildesley en Berkshire un año antes.

El programa señala que los cuerpos de Vishal, Jason Swift y Barry Lewis fueron abandonados en los campos sin ningún intento de enterrarlos.





También revela que el retorcido Cooke escribió ‘Goodwood‘ en su diario el día de la Boda Real, colocándolo en las inmediaciones del asesinato de Vishal. El diario fue incautado de la casa que compartía con su compañero pervertido Dennis Moran, quien ya murió.

Una profundización en el caso muestra que había un carnaval cerca del sitio donde se descubrió Vishal. Cooke a menudo tenía un puesto en ferias de atracciones y se cree que atrajo a Mark Tildesley con la promesa de una bolsa de dulces de 50 peniques.

Nunca fue procesado por la muerte de Mark porque ya estaba en prisión.

El Dr. Graham Hill, un ex detective y criminólogo que descubrió la entrada del diario de Cook, les dice a los espectadores de C4 en Tras los pasos de los asesinos que la información es “altamente significativa. Uno que sabemos sobre los diarios pone en juego las geografías”.

“Si (Cooke) fuera a viajar de Hackney a Goodwood, la ruta más directa lo llevaría a través de Putney, sobre Putney Bridge y por la A3 hasta Goodwood. Esa ruta te lleva más allá del sitio de secuestro de Vishal Mehrotra y el sitio de depósito de su cuerpo”, comenta.

Pero el programa también revela un lado oscuro de la escuela primaria de Vishal.

Su mejor amigo, Ben Hulme, quien se quedó a dormir en la casa de Vishal la noche antes de que desapareciera, dice que los maestros de la escuela primaria de St. James eran abusivos y crueles.

Desde entonces, la escuela privada de Londres ha pagado miles de libras en compensación a más de 40 exalumnos después de que una investigación descubrió que habían estado sujetos a “niveles criminales” de violencia en los años ochenta y noventa.

Ben considera que “estaban sucediendo muchas cosas en la escuela que no deberían haber estado sucediendo. Bueno, había ciertos maestros que eran abusivos. En ambos sentidos, física y mentalmente, emocionalmente. Escuché sobre abuso sexual. Definitivamente fui abusado y a este maestro en particular que recuerdo le gustaba verme tomar duchas frías mientras no había nadie más allí”.

Ben dijo que “no estaba seguro” si Vishal soportó algún abuso y dijo: “Estaban sucediendo cosas … el abuso de ciertos maestros fue impactante. No podemos traer de vuelta a Vishal, pero si la verdad salió a la luz (su desaparición), al menos eso es una consulta de algún tipo”.

Al borde de las lágrimas, describió a Vishal como un “niño honesto” divertido y feliz sin “pretensiones sobre él”. “Simplemente nos gustaba hacer lo que hacen los niños, correr, jugar, hacer bromas. Ese tipo de cosas. Así que no era más que un niño ordinario… con un buen corazón cálido en realidad. Estábamos cerca, estábamos muy cerca. La última vez que lo vi fue al día siguiente de pasar la noche en el suyo. Era la mañana y solo me despedí de él”.

– Estaba incrédulo –

Ben dijo que no fue hasta que se encontró el cuerpo de Vishal siete meses después que se dio cuenta de que su amigo realmente se había ido. “Fue entonces cuando realmente estaba completamente incrédulo al respecto. De repente, comprendí por completo que Vishal ya no vendría a la escuela. Que no lo volvería a ver, ya sabes. Ni siquiera puedo imaginar cómo se habrían sentido sus padres y su hermana”.

El documental también localizó al pariente de una mujer que está segura de haber visto a Vishal en un tren con uno de los miembros de la pandilla de Cooke, Leslie Bailey.

Paige Exelby relató que su abuela reconoció a Vishal como un niño que había visto en la línea del Distrito el día que Diana se casó con el futuro rey. Le dijo a la policía, pero dijo que nadie vino a interrogarla.

Años más tarde, estaba leyendo sobre Cooke y su pandilla de pedófilos en un periódico cuando vio la foto de Leslie Bailey. Estaba convencida de que él era el hombre del metro con el niño que vio.

Paige considera que “no había dudas para mi abuela. Vio a Leslie Bailey en ese tren”.





Sidney Cooke, conocido con el nombre de ‘Hissing Sid’, y sus cómplices enfermos Leslie Bailey, Robert Oliver y Stephen Barrell, fueron declarados culpables de homicidio involuntario por matar a Jason Swift, quien fue drogado y violado en un apartamento en Kingsmead Housing Estate en Máquina de alquiler.

Desde entonces, Cooke ha recibido dos cadenas perpetuas por delitos sexuales cometidos entre 1972 y 1981.

Bailey, apodado Catweazle, más tarde también fue condenado por el homicidio involuntario de Mark Tildesley, a quien violó en la caravana de Cooke en 1984 mientras visitaba un recinto ferial cerca de Wokingham, Berkshire.

Bailey, quien fue asesinado en su celda de prisión en 1993, también fue condenado por el asesinato de Barry Lewis, de seis años, quien fue secuestrado en 1991 y abusado sexualmente por hasta ocho hombres.

El criminólogo David Wilson espera que la policía de Sussex ahora interrogue a Cooke por el asesinato de Vishal. “Espero que hayamos hecho lo suficiente para demostrarle a la policía de Sussex que deberían considerar a Sidney Cooke como el principal sospechoso y entrevistarlo nuevamente antes de que sea demasiado tarde para que Vishambar y su familia obtengan justicia”.