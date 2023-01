Soldados rusos y una nueva barbarie: fueron captados EN VIDEO robando casas en Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

La falta de avances de la fuerza invasora ha significado la desmotivación de unas tropas poco preparadas y además impulsadas por el odio y la barbarie de Vladimir Putin.

Por lapatilla.com

Esta situación se evidencia con el accionar de los soldados rusos que fueron captados en video justo en el momento en el que se dedicaban al saqueo de unas casas en Ucrania que lograron ocupar.

Un audiovisual muestra a tres rusos llevándose en carritos todo tipo de cosas, hasta colchones. Las imágenes fueron captadas en la zona de Jersón el pasado mes de septiembre.

Anton Gerashchenko, asesor oficial del Ministro del Interior de Ucrania, declaró a The Sun que “la moral entre las tropas rusas es baja porque se lanzan a la lucha sin el equipo, el uniforme y la planificación adecuados”.

“No tienen idea de por qué están peleando. Sin embargo, ninguno de ellos, así como la población rusa en general, parece ser capaz de protestar en masa”, dice Gerashchenko.

russian army: stealing and pillaging everything they can, pushing carts of stolen goods to their positions.

Theft is one of the staple elements of russian “culture”.

Drone footage from Kherson oblast, September 2022. pic.twitter.com/pTNx6f9Dri

— Walter Report ?? (@walter_report) January 5, 2023