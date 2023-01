¿Un hongo puede convertir a un ser humano en zombie, como en The Last of Us?

Posteado en: Ciencia, Titulares

Dentro del enorme universo de las series y películas sobre zombis, la última sensación se llama The Last of Us, una adaptación de la cadena HBO del videojuego del mismo nombre. La historia se centra en una plaga mundial provocada por un extraño hongo que infecta a los seres humanos hasta convertirlos en zombis. El hongo provoca una infección cerebral ficticia que, según los expertos, está inspirada en un conjunto muy real de hongos que pueden secuestrar a sus huéspedes y convertirlos en zombis.

Por: Muy interesante

¿Cuál es el hongo que puede zombificar a sus portadores?

Según lo que vimos en el primer episodio de The Last of Us, un hongo convierte a los seres humanos en hordas de “infectados” y agresivos zombis. La letal infección es culpa de un hongo que mantiene vivos a sus huéspedes, transforma sus cuerpos a medida que crece en su interior y les empuja a morder a otros para transmitir la infección.

La infección masiva que vimos en la serie se inspira en un grupo real de hongos, a los que se suele apodar “hongos zombi”, pero su nombre real es Cordyceps. Estos sobre todo infectan a algunos tipos de insectos y crecen a través del cuerpo del huésped. A veces se da el caso de que comienzan a controlar el comportamiento de su huésped para propagar la infección.

Se conocen cuatro especies de hongos del género Cordyceps, también llamado Ophiocordyceps, que infectan a las hormigas y luego se apoderan de su cerebro. Una vez que el hongo se aloja en la cabeza de estos insectos, los obligan a esparcir sus esporas para que los hongos se reproduzcan en los lugares idóneos.

Cuando esto sucede, las hormigas no sólo llegan al lugar preciso, sino que también mueren de manera inminente.

