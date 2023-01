Migbelis Castellanos lo confiesa todo sobre su “relación” con Pietro y el uso de apps de citas

Posteado en: Entretenimiento, USA

A días de festejar los 600 episodios de‘Enamorándonos USA’, Migbelis Castellanos en exclusiva habla de todo: cuenta qué hace por Pietro, y confiesa que busca pareja en aplicaciones… Además explica en qué medida el show de UniMás le cambió un pensamiento en su carrera que la limitaba, y sus deseo de amar y que la amen.

Sí porque ella también lo intenta y, gracias al programa conducido por Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda a las 8/7 PM Centro por UniMás, reconfirmó que “el amor existe, a mí no me ha llegado y lo seguiré esperando”… Aunque también confiesa que quedó marcada de su última relación con el italiano, la que se terminó no solo por la distancia, sino también porque ella prioriza su carrera, sus metas individuales y asegura que también aprendió a comenzar a modificar su vida.

A continuación, Migbelis habla de todo sin miedo: el show, las oportunidades que transforma a su favor, sus sueños, la verdad de su relación con Pietro, lo que hace por él a diario, y hasta que ¡busca el amor en aplicaciones! ¿la condición? ¡que sean más altos que ella!

-Tuviste muchos sueños en este programa, ¿cómo te sientes de festejar ya 600 episodios?

Mibelis Castellano: Estoy muy feliz porque, aunque la gente no me veía frente a cámaras, cuando ‘Enamorándonos’ empezó, yo estuve trabajando en la parte digital desde el primer momento, y sé lo mucho que ha crecido el programa, cómo la gente lo ama, se divierte con él, y ser parte del entretenimiento de la gente durante las noches en su casa, es muy especial, 600 episodios que de verdad llegan a uno, y lo ponen contento de seguir haciendo lo que uno hace todos los días acá

–¿Cuál era tu meta en el primer show, y cuál es en el número 600?

Mibelis Castellano: Wow! Me acuerdo que cuando yo entré, haciendo la parte digital, siempre tenía la esperanza de ser parte del show, y esa ya la cumplí cuando me llamaron para hacer parte del Bar, aquí en el Bar de Pietro. Ahora yo creo que mi meta no se limita tanto a este show, sino a seguir trabajando y haciendo cosas en la cadena, en Univisión, que es en realidad la puerta que dio la entrada a la televisión hispana en los Estados Unidos. Haciendo mi trabajo bonito, que la gente me recuerde, que asocien de verdad lo que yo les transmito en la pantalla a través de ‘Enamorándonos’, para poder seguir entreteniéndonos en otras ventanas o en otros shows que tiene Univisión.

-¿Qué te dice él público?

Mibelis Castellano: La gente lo primero que me dicen cuando ven en la calle es si estoy saliendo con Pietro, y tengo que darle una explicación, a todos siempre les hablo y le explico, no, somos amigos… “Ay que se ven tan bellos juntos” … Y eso me encanta, porque conseguir una pareja con la que estés trabajando todos los días, y que la gente le guste vernos, ya eso es un plus, y es positivo. Lo que pasa ya en la parte personal eso es otra cosa…

Número 2, he tenido la oportunidad de auxiliar a mis compañeros, a Ana o a Rafa, cuando no están delante del show por algunos asuntos que se les atraviesa y no pueden venir, y cuando hago el show me encanta muchísimo, porque la gente ya sabe que soy parte de ‘Enamorándonos’, ya me asocian. Hace poquito hice ‘El Desfile de Las Rosas’, en Los Ángeles, y estaba yo contentísima porque cuando me tocó caminar delante, en medio de la multitud, todo el mundo me decía: “Migbelis: que sí, que sí”. Eso es bonito, cuando ya te asocian con un proyecto.

-Dices que las personas quieren saber si tienes algo con Pietro, sabemos que no, pero en algún momento, la verdad, porque tú nunca le mientes a tu público ¿algo pasó entre ustedes?

Mibelis Castellano: ¡Claro! En algún momento hubo como un ‘wepa’, y de ahí surgió todo… Pietro es muy guapo, eso es como el primer paso, siempre la atracción, de hecho lo probamos aquí en el show, el primer paso que se tiene que abrir la puerta del amor a ver si hay una atracción, pero yo creo que en el camino nos dimos cuenta que la química que tenemos, le podemos sacar mucho provecho para esto, para el entretenimiento, y cada quien tomó su rumbo en el ámbito personal, pero la química está. Nos la llevamos súper bien, tenemos confianza, yo tengo mucha paciencia para aguantarlo porque yo siento que él todavía le falta tener un poquito de seguridad en sí mismo, para que vean, lo que la gente siente a través de la televisión, y poco a poco he estado como ayudándolo, a improvisar su español, a que él pueda conversar un poco más…Creo que el cambio se ha visto desde que entré al Bar trabajando con él a cuando yo no estaba.

