Al menos cinco millones de personas acudieron a las salas de cine de Venezuela en 2022, según Asoinci

Unos 5,89 millones de espectadores acudieron a las salas de cine de Venezuela el año pasado, lo que supone un incremento del 191 % respecto al 2021, cuando fueron 2,02 millones de personas, dijo este viernes a EFE el presidente de la Asociación de la Industria del Cine (Asoinci), José Pisano.

Explicó que el crecimiento responde, en buena medida, a la mayor seguridad y confianza que sienten los venezolanos para salir de sus casas en medio de la pandemia de la covid-19 debido a la vacunación.

Además, la “necesidad de la gente de hacer actividades” fuera de sus hogares y “la activación de la oferta cinematográfica” han impulsado también el aumento de la asistencia a estos espacios de entretenimiento.

Pisano indicó que la película que registró el mayor número de espectadores en el país durante el año pasado fue “Minions: The Rise of Gru”, con 666.161 espectadores; seguido de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, con 444.698; y “Thor: Love and Thunder”, con 431.988 asistencias.

Tras 10 meses cerradas por causa de la pandemia, las salas de cine abrieron sus puertas en enero de 2021, cuando el presidente Nicolás Maduro autorizó la “reapertura programada y segura” de estos espacios y de los teatros, museos y centros culturales bajo el entonces “sistema 7+7”, que combinaba una semana de cierre seguida de otra de actividad.

Venezuela llegó a tener una asistencia a los cines de 30 millones de espectadores en 2011, un número que se ha reducido desde entonces por la crisis económica, las fallas eléctricas, la migración y, más recientemente, la pandemia, de acuerdo con Pisano. EFE