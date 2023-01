“House of the Dragon” logró la hazaña que “Game of Thrones” nunca pudo conseguir

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La serie “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” de HBO, consiguió este martes en la 80 ceremonia de los premios de los Globos de Oro celebrada en los Ángeles, el galardón a la mejor serie dramática.

“House of the Dragon”, la precuela de la serie más exitosa de la historia de HBO y el primer título de lo que se espera que sea una larga franquicia, está inspirada en “Fire and Blood”, una breve novela con la que el escritor George R.R. Martin complementó su universo de fantasía.

La trama cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono. Ambientada 200 años antes de los hechos narrados en “A Song of Ice and Fire” (la colección de novelas que inspiró la serie original), la nueva historia tiene como protagonista a Viserys (Paddy Considine), un rey consciente de su deterioro físico y desesperado por encontrar a su sucesor.

Con este premio, “House of the Dragon” logró lo que la serie “Game of Thrones” nunca pudo conseguir: ganar a la mejor serie dramática en los Globos de Oro. Pues la primera adopción a televisión del universo de “A Song of Ice and Fire” fue nominada en esta categoría en cinco ocasiones durante sus ocho temporadas.

Miguel Sapochnik, quien fue uno de los creadores de la primera temporada de la precuela, bromeó al subir al escenario junto las actrices Emma D’Arcy y Milly Alcock (intérpretes del personaje protagónico Rhaenyra Targaryen en sus versiones adulta y joven, respectivamente). “Como pueden notar, no pensábamos que íbamos a ganar así no estuvimos listo”, fueron las primeras palabras de Sapochnik tras recibir el premio en sus manos, destacando la ausencia de otras figuras importantes para el show.

Con información de EFE