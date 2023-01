Dueño de galería de arte en San Francisco tira agua con una manguera a mujer sin techo en pleno invierno (VIDEO)

el propietario de una galería de arte en San Francisco, California (EE.UU.), le tiró agua con una manguera a una mujer en situación de calle cuando las temperaturas en la ciudad rondaban los 10 °C.

Por rt.com

En un video que circula por las redes sociales se puede ver al hombre exclamar en una pose despreocupada: “¡Muévete! ¡Muévete! ¿Te vas a mover?“, mientras la mujer gritaba en la acera. El sujeto fue identificado como Collier Gwin, director de la Galería Foster Gwin, ubicada en el elegante barrio de Jackson Square.

