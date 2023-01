“Influencer” Andrew Tate se presenta ante la justicia rumana con un Corán en las manos (Fotos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El “influencer” británico-americano Andrew Tate, que fue detenido el mes pasado en Rumanía por supuestos delitos de explotación sexual, se presentó hoy ante la justicia de ese país llevando un Corán en sus manos, según se aprecia en una fotografía publicada por el diario rumano Gandul.

La imagen muestra a Tate, que según la fiscalía rumana retuvo contra su voluntad a varias mujeres a las que hacía filmar material erótico con el que se lucraba por internet, bajando del furgón policial a su llegada al Tribunal de Apelación de Bucarest, que debe decidir hoy si es investigado en libertad o debe permanecer entre rejas.

Conocido por los contenidos soeces y misóginos de sus emisiones en las redes, Tate tiene millones de seguidores en internet y anunció recientemente su conversión al Islam, un credo al que se ha referido como “la última religión verdadera”.

Free the Tates. MashAllah brother @Cobratate walking with the Holy Quran in his hands. May Allah protect them. #FreeTopG #AndrewTate #TristanTate pic.twitter.com/zc6111Cxvy

— Tam Khan (@Tam_Khan) January 10, 2023