Julio Castellanos: Atención de salud en Libertador

Posteado en: Opinión

En días pasados se dio a conocer en la prensa regional que un ciudadano de 75 años, que sufrió una caída y buscó atención médica en el CDI de la Urbanización Libertador, no fue atendido y murió sin poder entrar a las instalaciones de ese centro de salud. El problema es que el servicio de emergencia no estaba funcionando correctamente por distintas razones: los bajos salarios, la falta de personal, la ausencia de supervisión… el tema es que no están operativos y un paciente murió por ese motivo. Este lamentable suceso nos debe llamar a la reflexión, cualquiera de nosotros está expuesto a que le pase lo mismo porque los accidentes y las urgencias medicas ocurren en cualquier momento.

Lamentablemente, en Libertador no tenemos un hospital. Solo contamos con servicios de atención primaria y ambulatoria, entre ellos los cuatro CDI, los dos ambulatorios de Insalud, el ambulatorio del IVSS y el Cesade (dependiente del gobierno municipal), con excepción de este último, que solo trabaja en turno diurno, los demás centros tienen áreas de emergencias aunque no estén operativas. Si un paciente no encuentra atención en el municipio, se ve en la necesidad de trasladarse a Valencia y eso, obviamente, no es correcto ni práctico.

La lógica nos dice que si los pacientes de Libertador tienen que trasladarse a Valencia, los servicios de la CHET, por mencionar un ejemplo, colapsan. Si los pacientes son atendidos por la red ambulatoria y primaria el riesgo el colapso de los servicios de salud se mitiga. Solo ese razonamiento debería obligar a tener en plena operatividad los servicios de emergencia aquí.

Todos sabemos que la autopista atraviesa el municipio, la ocurrencia de un accidente de tráfico amerita una respuesta inmediata que quizá nuestros centros de salud no están en capacidad de ofrecer. Pensemos también que en eventos como los “encendidos de luces” de navidad o en las fiesta del santo patrono, por el hecho de congregarse tanta gente, puede ocurrir cualquier evento que requiera la atención de emergencia de un grupo importante de personas de forma simultánea. En esas eventualidades las puertas de los centros de salud no pueden estar cerradas. Eso sin mencionar que no se cuenta con una flota de ambulancias disponibles en el municipio.

Este tema debe ser abordado con responsabilidad por el ciudadano alcalde y la ciudadanía en general, debería el alcalde convocar a un cabildo abierto, en la plaza Bolívar preferiblemente, para que los ciudadanos puedan expresarle libremente sus opiniones y el pueda, con soporte en la opinión general, solicitar tanto a Insalud como al Ministerio del Poder Popular para la Salud la completa operatividad de los servicios de emergencia en los centros de salud en nuestra jurisdicción. No hacer nada no puede seguir siendo una opción.

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica