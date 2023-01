VIDEO: murió frente a sus hijos en Nochevieja cuando un fuego artificial quedó atrapado entre su ropa

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una madre de dos hijos murió trágicamente durante las celebraciones de Año Nuevo en Brasil después de que un “fuego artificial quedó atrapado en su ropa”.

Por: Clarín

Elisangela Tinem estaba celebrando con su familia en una playa de Praia Grande, Sao Paulo, cuando se produjo un supuesto espectáculo pirotécnico no autorizado.

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un primo de la víctima le dijo a la policía que Elisangela estaba en la franja de arena cuando ocurrió el hecho.

Un vídeo de la muerte de la mujer muestra a una gran multitud de bañistas viendo los fuegos artificiales. De repente surge una gran explosión y tras esto se ve un cuerpo en el suelo.

La mujer sufrió heridas en el pecho y el brazo por las que falleció. Su muerte ahora está siendo tratada como una investigación de homicidio.

**Trigger Warning** While bringing in the New Year near a beach in Sao Paulo, Elisangela Tinem, was hit by one of the fireworks which landed on her chest and got entangled in her clothes before anyone had time to remove it.

To see whole video https://t.co/Dv5Gpk6uqF pic.twitter.com/IqvLRm0i7i

— WHATS THE WORD (@WhatsTheWordTV) January 3, 2023