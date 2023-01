Esta es la Letra del Año oficial y unificada para Venezuela en 2023

Posteado en: Cultura, Titulares

La Asociación Nacional de Sacerdotes y Seguidores de Ifa de Venezuela, realizó la ceremonia del Odù Bá Wà oficial y unificado VENEZUELA 2023.

Por Ansi

ANSI VZLA se llena de regocijo al informar a la población Venezolana el destino que orunmila y lo orishas tienen determinado para nuestra nación.

Fecha: miércoles 21 de diciembre de 2022

Lugar: Venezuela- Estado Miranda

Odu ba wa: Ogunda Leni / Ogunda Juani.

Primer testigo: Iwori Bogbe.

Segundo testigo: Irete Untedi. Ire Ishowo Oyale Tesi elese Olokun Un bien de economía y negocios firme y seguro a través de Olokun

Santo que Gobierna: Ogun (Obara Sa – Ika Roso)

Santo que Acompaña: Yemaya (Irete Meyi – Osa Bara)

Bandera: Verde, Negro y Azul (Osala Fogbeyo – Oshe Di)

Ebbo: 1. akuko ebbo, ungen a Oggun. 2. akuko ebbo, akuko meyi a Olokun, asho dun dun, asho pupua, jio jio meta con herramientas de Oggun, eku, eya, awado, opolopo owo. R. Ungen a Oggun en ile nigbe, eku, ella, awado. 4. Akuko megi a Yemaya en ile okun, akuko a eshu sobre el arrecife y fumi aria en ile okun.

Obras realizadas durante la ceremonia de obtención del Odu Ogunda Leni, de acuerdo lo indicado por IFA: Akuko fifeshu ebbo katero por el toyale del Odu Ba Wa. Saragegeo Eyele Okan a Oggun.

Orishas que se expresan en este Odu: Olokun. Ozain. Yemay a. Eshu – Elegbara. Oggun • Orunmila. Oba. Oshun. Orunmila

Consejo para Venezuela y para todos los venezolanos en el Mundo.

Refranes del signo Ogunda Leni:

– No te metas en lo que no te importa.

– No partas por la primera con violencia

– No dejes camino por vereda. • Vísteme despacio que voy de prisa.

– El hombre que sabe no habla y el que habla no sabe.

– El que usa la lengua como espada, pierde la lengua y pierde la guerra.

– Lo que desperdicia cuesta trabajo readquirirlo.

– La paciencia es la madre de los logros.

– El mismo dios que hace nacer, hace morir.

– Si amarra la Vaca no amarra .

– El ternero, si quito la talanquera queda libre el camino.

Consejos Relevantes del signo Ogunda Leni:

– Evitar la vagancia y el ocio.

– Desechar la porfía y abrirse al dialogo.

– No caer en desobediencia y cumplir las normas sociales.

– Respetar los asuntos y privacidad de los otros.

– No abandone los proyectos de vida que comienza.

– Practicar la bondad y la solidaridad.

– Tomar decisiones sin dudar.

– Es mejor ser que no aparentar.

– No divulgar sus secretos

– Prohibido maldecir.

Consejos Generales de la Profecía

– Habla de la renovación de nuestra herramienta de trabajo, tenemos que hacer renovación laboral en todos los aspectos para nuestro beneficio.

– Asumir nuevos proyectos económicos para el país y alternativas de negocios para las familias.

– Asumir que la dependencia de los beneficios sociales, bonos o programas sociales no puede convertirse en una forma de vida. Hay que ser creativos en la actividad económica o comercial que se proponga.

– Asumir que la recuperación del país, comienza por los mismos ciudadanos y ciudadanas de tomar nuevas conductas ante la crisis que vivimos. Hacer nuestra propia contribución a la recuperación de la actividad económica nacional.

Ebboses Personales:

– Ebbo misi (Baño Lustral) con perejil, berro y albahaca. Aguardiente y miel.

– Awan a Olokun en todo el año 2023. Preguntar a Ifn cuando se vaya a realizar. Preferiblemente en Grupos.

– Recibir Olokun sean por Ifa o por tierra de Ocha.

– Reforzar a Oggun quien lo tenga con nuevas herramientas.

– Todos los religiosos deben usar sus collares, especialmente el collar de Yemayá

– Recibir los distintos Oshas y Orishas, especialmente Oba, Olokun y Ozain.

– Rayarse o Jubilarse al pie de una prenda de Sarabanda.

. Recibir Orona Apanada, deidad vinculada a Oggun de manos de una Babalawo.

– Reforzar a Orunmila con un Yunque de Metal.

– Tomar agua de coco con tres gotas de aguardiente 11 cinco gotas de agua bendita y lavarse los ojos.

– Rogación de Cabeza con pargo fresco.

Ebboses colectivos:

– Darle de comer a la tierra como obligación religiosa

– Agasajar a Oggun y Yemaya con aria.

– Awan a Olokun.

CONSEJOS DE LOS AWOSES AL PUEBLO VENEZOLANO:

El pueblo de Venezuela y todas sus instituciones para el año 2023 debe abocarse al trabajo productivo con más ahínco bajo un plan de crecimiento económico con bases sólidas que obedezcan a un proyecto de país. ronde la obediencia a las leyes y las buenas costumbre sea el motor para este crecimiento en todos los sectores del país partiendo del económico y fortaleciendo lo social. Se avecinan cambios y transformaciones para el país.

Venezuela en los últimos 20 años viene atravesando un periodo histórico difícil y desde el 2013 el país está viviendo situaciones internas de confrontación política y en 1 o internacional conflictos o antigüos socios comerciales que han desmejorado el nivel de vida del pueblo en general, creando todo esto un caldo de cultivo que ha tenido sus manifestaciones de violencia internas y amenazas externas.

En lo político se debe atender muy bien a los tres sabios consejos, tanto los gobernantes cómo opositores deben mantener relaciones de respeto, tolerancia y entendimiento para avanzar en la reconstrucción social y económica del país.

Habrá sectores que promuevan de nuevo la confrontación de calle y no debemos caer en esas prácticas.

No dejar los planes seguros de producción e inversiones por planes que no aseguren el bienestar de la población, tres sabios consejos que da Ifa al sector político y gubernamental para el país bien a evitar reveces en los pocos logros alcanzados nacionalmente y a diseñar estrategias y caminos para seguir avanzado en la recuperación económica y social del país.

En este Odu para el país Ifa concede a los gobernantes Poder de resolución, la oportunidad de ver con mejor criterio a dónde se enfilan las diligencias del poder del estado para resoluciones de conflictos internos y externos, por ejemplo, la zona en reclamación pudiera tener avances en el presente año que nos adelante en ese sentido.

ASPECTOS SALUD

Se recomienda fortalecer todos los hospitales y centros hospitalarios del país , se recomienda a la población en general tomar todas sus precauciones con el agua potable, a todas familia que disfruten sus vacaciones en balneario mar y ríos estar pendiente con los menores de edad y adultos, evitar accidente por bebidas alcohólica, se recomienda estar pendiente con el consumo de pescado , moluscos y enlatados para evitar intoxicaciones, se recomienda fortalecer todas las estructuras metálicas del país como puentes, pasarelas completo petróleo, edificios, aeropuertos.

Se recomienda fortalecer todos los cauces de río, quebradas, muros de concreto dónde se sospecha de derrumbé en carreteras autopista, se recomienda podar árboles en las principales vías del país.

Debemos evitar la contaminación de las aguas del mar, crear conciencia sobre el peligro de los cambios climáticos. Habla en el aspecto general de tratar de hervir el agua para evitar enfermedades debido a altos índices de mercurio y toxinas en las mismas. Tomar medidas ambientales que protegen la población de epidemias y de desastres naturales vividos en años anteriores por las lluvias torrenciales.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Va hacer un año dónde la economía del país tendrá grandes inversiones extranjeras, dónde grande comerciante de pequeñas y grandes empresas tendrán la oportunidad de renovar sus inventarios, a la población se recomienda hacer uso de sus ahorros dinero, se recomienda auditoría tanto en el sector público y privado.

Se recomienda tomar medidas para fortalecer todas las fronteras para evitar fuga de capital.

Venezuela debe de recuperar su producción petrolera que es la columna vertebral de su economía para poder ir a un proceso de diversificación económica.

Venezuela va a seguir siendo víctima de aflicciones diarias de parte de sus enemigos creando infelicidad y desasosiego.

La prosperidad va a llegar, pero no a la velocidad que quisiéramos va hacer lenta. Pero se pone a prueba nuestra capacidad de resistencia ante las adversidades. Nos dice a los venezolanos que debemos unir esfuerzos para evitar pérdidas.

Que los únicos vendrás muchas importaciones a través del mar donde los entes gubernamentales tendrán la necesidad de ser muy precavido con la embarcación marítimas nacionales e internacional, se recomienda hacerle estudios cada trimestre a las Zafra de cardumen de pescado y moluscos por posible contaminación de las aguas de mar y ríos y lagunas.

Toda embarcación tiene que tener sus papeles guías marítimas al día con sus respectivos permisos, no se pueden llevar exceso de marineros y tripulación abran reclamaciones por embarcaciones de nave extranjera sin permiso.

Venezuela recibirá buenas noticias con su zona de reclamación, se recomienda fortalecer todos los muelles y sus estructuras.

Que hay que cambiar el dinero sucio por dinero limpio.

Lamentablemente en el país está circulando dinero sucio de contra bando, de especuladores de negocios ilícitos y ese dinero no va a sacar al país adelante.

Necesitamos una economía sana. Con reglas claras. El que infrinja la ley sea sancionado con firmeza ejemplarizante.

ASPECTOS SOCIALES

Abra oportunidad de empleo para todos los jóvenes para el crecimiento del país las empresas contarán con nuevo talento humano para su crecimiento en lo público y privado, toda la inversiones y ayudas tienen que ser supervisada por el estado para evitar la corrupción, fortalecer todas las misiones de vivienda.

Llevar propuesta de trabajo para evitar la vagancia y la holgazanería, ya que se prevé personas que se niegan al trabajo honesto y quieran que el estado vele por sus intereses.

Evitar el paternalismo y asistencialismo del gobierno.

Activar el aparato productivo para nuevas plazas laborales.

Se recomienda a todas las escuelas públicas y privadas estar pendiente de los alumnos más pequeños para evitar accidente, agresiones entre los estudiantes y el acoso escolar (bullying) como forma de establecer relaciones.

Esta letra nos dice q los diferentes partidos que hacen vida política en el país deberían de tratar de fortalecer los lazos y relaciones pertinentes, fortalecer los diálogos entre el gobierno y la oposición, porque el año se nos va a ir perdiendo una gran suerte económica y el endeudamiento del país va a elevarse. Es necesario que todos los actores políticos tengan posibilidades en igualdad de condiciones.

En lo social, cultural, educativo, económico y político se deben implementar medidas para fomentar las fuentes de empleo con salarios dignos y justos y que no se siga con el ocio y la especulación.

ASPECTO PERSONALES

A nivel general, la profecía del Odu Bawa para este año 2023, mediante el oddun Ogunda Juani – Ogunda Leni, recomienda a los venezolanos, alejarse de actitudes y sentimientos que propendan a la vagancia, la porfía y desobediencia, evitando dejar lo seguro por lo inseguro, evitar la toma de decisiones apresuradas, sin la debida y oportuna reflexión, y evitando las murmuraciones, habladurías y el atender los problemas ajenos, antes que los propios.

Ogunda Leni es la bondad personificada, es un oddun de resolución en el poder, por lo que Ifá, nos recomienda trabajar en nuestro mejoramiento personal, cultivando las buenas formas de dirigirnos a independientemente de si estamos en una posición desde la cual podamos dirigirlos u orientarlos.

En consecuencia, partiendo desde el núcleo fundamental que es la familia, nuestro rol como padres, como rectores de la vida familiar, debe apuntar a la creación desarrollar y el ambiente donde nos toque desenvolvernos, ser seres humanos, más compasivos, bondadosos y empáticos, para el progresivo mejoramiento de la sociedad, ya que, en este oddun, las personas suelen exponerse a la guerra y al peligro con conocimiento, es decir, conscientemente, pero muchas veces sin valorar adecuadamente las consecuencias de sus malas decisiones.

Ogunda Leni al ser un oddun netamente osainista, es decir regido por Osaín, recomienda ampliar nuestros conocimientos sobre los diferentes ewé (hierbas) y valorar sus funciones curativas y sus propiedades para nuestra salud.

En plena evolución de diferentes fenómenos medio ambientales, como consecuencia de la degradación de la naturaleza y del avance del cambio climático, Ifá nos recomienda tener un trato más amable y respetuoso, con nuestro entorno natural, cuidando escoger los sitios de disposición final de los desechos que a diario generamos, evitando contaminar nuestros mares, ríos, montañas y bosques manteniendo una conciencia conservacionista de nuestra única casa, la Madre Tierra.

Este oddun señala pérdida de memoria por la cantidad de conocimiento que las personas acumulan en su mente, por lo que recomienda darle alimentación al espíritu, para que pueda seguir acumulando saberes, sin comprometer la salud mental y corporal. Especial

bosques, manteniendo una conciencia conservacionista de nuestra única casa, la Madre Tierra.

Este oddun señala pérdida de memoria por la cantidad de conocimiento que las personas en su mente, por lo que recomienda darle alimentación al espíritu, para que pueda seguir acumulando saberes, sin comprometer la salud mental y corporal.

Especial cuidado debe tenerse ante afecciones visuales y realizar todo aquello que evite perder la vista.

Por este Ifá la persona tiene que cuidarse la garganta y sus cuerdas vocales para no perder la voz, ya que aquí Olofin (Dios Supremo) le quito el habla al palomo por divulgar lo que no podía.

Además, por ser un oddun de fortaleza sexual, debe evitarse la promiscuidad y condenarse de manera ejemplar, todo tipo de aberraciones cometidas contra hombres, mujeres y especialmente contra nuestros niños, niñas y

adolescentes.

Finalmente, al ser un oddun de consagración, el pueblo religioso venezolano, debe tratar de recibir a los distintos Oshas y Orishas, principalmente a oba, Olokún y Osain.