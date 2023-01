El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de enero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: con la energía renovada, sientes deseos irrefrenables de conquistar el mundo, pero no exageres, mejor enfócate en conquistar tus sueños. Eres bueno y de hecho darás el primer paso a más de un proyecto, pero como te cuesta mantenerte, debes hacer un esfuerzo extra. Que tú meta este 2023 sea terminar lo que comienzas.

Tauro: basta de mentirse a ti mismo. Por mucho tiempo has fingido lo que no es, usado mascaras y dado poca importancia a tus sentimientos y al final el único perjudicado has sido tú. Que tú aprendizaje sea que no importa lo que digan o piensen los demás. Se libre, de feliz.

Géminis: las mentiras exceden su propio límite y lastiman. Has meditado mucho sobre tu vida y descubriste que no puedes continuar por el mismo camino. Necesitas trabajar en una transformación y renovación, que no sólo sea real, sino permanente. Tarea algo difícil, pero no imposible.

Cáncer: hay un final disfrazado de oportunidad, un momento de no retorno en que avanzas o te caes. Las puertas están abiertas de par en par y estás consciente que, de ahora en adelante, todo depende de tu actitud y determinación. No te detengas y mucho menos des un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso.

Leo: estás más sentimental que de costumbre. El pasado regresa en el momento preciso y los nuevos acontecimientos son un puente para cerrar un ciclo, que por doloroso que sea hay que dejarlo ir. Es posible que te aferres a lo conocido, a lo cómodo, pero ya no hay posibilidad. O lo haces por las buenas o igual te verás obligado a cerrar ese capítulo.

Virgo: a veces vives la vida como una telenovela, con algo de drama y desbordando todo tipo de emociones. Necesitas ayuda y sin pensarlo, la recibes de quien menos esperas. Demuestra tu agradecimiento con un gesto de solidaridad y amor. E incluso, aprovecha para practicar el: tú me das, yo te doy y crear un intercambio saludable.

Libra: en el 2022 tuviste innumerables vivencias que te ayudaron a crecer emocionalmente. Solo con un pequeño esfuerzo te acercaste a algunos de tus sueños, pero el camino es largo y faltan muchos más. Agradecer es tu mejor opción, disfrutar lo que tienes y seguir hacia adelante con firmeza y seguridad. Hay grandes puertas que cruzar. Prepárate.

Escorpio: las pérdidas y despedidas han sido parte de un doloroso despertar. Aún no estás lo suficientemente conectado contigo mismo y te sientes un poco perdido, pero sólo el tiempo te ayudará a dejar atrás el dolor. En realidad, el tiempo, tu actitud y tus decisiones. Si revaluas tu vida, verás cómo toma un nuevo significado.

Sagitario: el último mes ha sido intenso. Estás cansado pero feliz. Has hecho cuanto has querido y aunque han habido momentos difíciles, puedes decir: si se puede. Aún cuando estás un poco lejos de tu objetivo más importante, tienes fe y convicción y como consecuencia motivación, sólo necesitas imprimir un poco más de disciplina.

Capricornio: estás lleno de planes y nadie mejor que tú para descubrir como alcanzar el éxito. Has aprendido de tus errores y estás preparado para superar cualquier obstáculo. Solo necesitas un poco de ayuda, personas que te brinden las herramientas de más que careces y como el que busca, encuentra, sobrarán opciones. Elige el o los mejores aliados.

Acuario: podrías estar un poco resentido con lo vivido el último año. El camino no ha sido fácil e incluso has querido tirar la toalla más de una vez y ahora, desde tu nuevo yo, tienes esa sensación de que algo más sucederá. Si es bueno o no, lo dirá el tiempo, sea como sea, eres tan fuerte que podrás con lo que venga.

Piscis: tienes todo y cuánto has querido. Has trabajado en tus metas y te sientes realizado, sin embargo, algo falta en tus relaciones personales. Estás desconectado y incluso, te sientes un poco solo. Ve y abraza con fuerza a alguien que quieras mucho, estrecha lazos con tus afectos y permite que el amor inunde tu vida.