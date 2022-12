Choque ocasiona gigantesco incendio en un túnel de Corea del Sur: cinco muertos y decenas de heridos (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos cinco personas murieron y otras 37 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, este jueves en un incendio en un túnel a lo largo de una autopista en Gwacheon, al sur de Seúl, según informó el servicio de bomberos surcoreano.

#SouthKorea ?? – ?A tunnel along the freeway caught fire. At least six people were killed and 29 others injured, 3 of them seriously, in a tunnel #fire along a highway in #Gwacheon , south of #Seoul ,fire authorities said.(29.12.2022)

El incendio comenzó a las 1:49 (4:49 de la mañana GMT) dentro de un túnel en Gwacheon, en una autopista que conecta la ciudad portuaria de Incheon con la ciudad de Seongnam, según las autoridades.

At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.

Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.pic.twitter.com/Ir1ydXawEz

— Raphael Rashid (@koryodynasty) December 29, 2022