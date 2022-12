¿Dónde está Azadani? El futbolista iraní que puede ser ahorcado por defender los derechos de las mujeres

Click to share on Google News (Opens in new window)

Amir Nasr-Azadani se enfrentó directamente al gobierno de Irán para reivindicar los derechos de las mujeres. Esta postura le puede costar la vida. Desde hace dos semanas fue arrestado y un testigo filtró que le quieren ahorcar. Nada más publicarse esta información en los medios de comunicación, el gobiernó negó que esto fuera cierto.

Por larazon.es

CNN informa que el futbolista iraní está entre las docenas de personas que se enfrentan a la pena de muerte. “La idea de que lo puedan ejecutar en cualquier momento es realmente muy dura para nosotros… y las noticias diarias que seguimos escuchando son preocupantes”, desvelan algunas personas cercanas al deportista.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022