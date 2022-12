Whoopi Goldberg reitera sus comentarios de que el Holocausto “no fue una cuestión de raza”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz también cuestionó la biología de las personas transgénero.

Por rt.com

La actriz y copresentadora del programa ‘The View’ de la cadena ABC, Whoopi Goldberg, ha defendido una vez más su controvertida visión de que Holocausto nazi no estaba relacionado con la raza, menos de un año después de que comentarios similares le costaran una suspensión de dos semanas de dicha emisión.

Goldberg, de 67 años, aseguró nuevamente este sábado en una entrevista con el diario The Times que el genocidio de judíos por parte de la Alemania nazi fue una violencia de “blanco contra blanco” y “no una cuestión de raza”.

“Recuerda a quién estaban matando primero. No estaban matando racialmente; estaban matando físicamente. Estaban matando a personas que consideraban deficientes mentales. Y luego tomaron esta decisión”, dijo.

Cuando la entrevistadora señaló que los nazis en realidad veían a los judíos como una raza menor, e incluso les realizaban pruebas físicas para confirmarlo, la actriz resaltó que esa es versión del opresor diciendo lo que eres. “¿Por qué les crees? Son nazis. ¿Por qué creer lo que están diciendo?“, cuestionó y agregó que los judíos no fueron el único objetivo.

“También le hicieron eso a los negros“, insistió, al mismo tiempo que explicó que los judíos no son fácilmente identificables. “Eso no cambia el hecho de que no se pueda distinguir a un judío en una calle. Me podrías encontrar a mí. A ellos no. A eso me refería”, declaró.

Por otro lado, Goldberg también se mantuvo firme en sus comentarios sobre la biología de las personas transgénero, que muchos de la comunidad calificaron de transfóbicos, tras decir durante una discusión sobre el aborto que “los hombres no tienen óvulos”.

En este sentido, la presentadora explicó que los hombres trans, nacidos biológicamente como mujeres, tienen óvulos. “Pueden tener óvulos, pero no se quedan embarazados”, respondió Goldberg.

“Pero tengo preguntas porque los hombres trans, se me dijo, todavía tienen sus próstatas“, expresó, siendo nuevamente corregida por la locutora, que aclaró que esas personas son en realidad “mujeres trans”.