Juez en EEUU determina que Alex Saab no tiene inmunidad diplomática

Un juez federal en Miami rechazó el viernes los intentos de un aliado cercano al usurpador Nicolás Maduro, de protegerse de cargos penales y falló que Alex Saab no tiene derecho a la inmunidad diplomática en Estados Unidos y debe ser juzgado por acusaciones de lavado de dinero.

Por: AP

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La lucha legal por el supuesto estatus diplomático de Saab estaba siendo seguida de cerca por el régimen socialista de Maduro, que exigió la liberación del empresario nacido en Colombia como parte de negociaciones furtivas con la administración Biden.

Estados Unidos desde 2019 ha dejado de reconocer a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, y el juez Robert Scola citó esa determinación como base para rechazar la moción de Saab de desestimar los cargos penales.

“El régimen de Maduro ha sido considerado ‘ilegítimo’”, escribió Scola en un fallo de 15 páginas. “Cualquier reclamo de inmunidad diplomática que haga valer un representante del régimen de Maduro también debe considerarse ilegítimo”.

Durante más de dos años, casi desde el momento de su arresto en África con una orden de arresto estadounidense, Saab ha insistido en que es un diplomático venezolano perseguido por su trabajo ayudando a su patria adoptiva a eludir las sanciones económicas estadounidenses.

Saab, de 51 años, fue sacado de un avión privado en el verano de 2020 durante una escala en Cabo Verde en ruta a Irán, a donde se dirigía para negociar acuerdos petroleros en nombre del régimen de Maduro.

Está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a un esquema de soborno que supuestamente desvió $350 millones a través de contratos estatales para construir viviendas asequibles para la dictadura.

En una audiencia el martes, Scola presionó al equipo legal de siete abogados de Saab para que explicara por qué debería apartarse de la posición adoptada por el Departamento de Estado de EE. UU., que dijo que Saab no tiene derecho a inmunidad diplomática en EE. UU.

Desde 2019, EE. UU. ha reconocido al legislador opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, una posición afirmada repetidamente por los tribunales federales de EE. UU. en numerosas demandas presentadas por acreedores impagos que buscan apoderarse de los activos petroleros del país en el extranjero.

Scola comparó la situación de Saab con una situación hipotética en la que el expresidente Donald Trump, que no ha reconocido su derrota en las elecciones de 2020, emitiera pasaportes con el supuesto visto bueno del gobierno de Estados Unidos.

“No reconocemos al régimen de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela”, dijo Scola.

Los abogados de Saab presentaron como prueba lo que afirman son notas diplomáticas intercambiadas entre Irán y Venezuela sobre lo que sería el tercer viaje de Saab a Irán. En el momento de su arresto, Saab supuestamente también llevaba una carta sellada de Maduro al líder supremo de Irán en busca de su pleno apoyo para un acuerdo planificado para importar combustible en un momento de largas filas de gas en Venezuela.

“Es como si fueras a secuestrar a alguien, llevarlo a tu casa y luego acusarlo de entrada ilegal”, dijo Lee Casey, uno de los abogados de Saab, en la audiencia de esta semana.

Pero los fiscales presentaron evidencia de que algunos de los documentos que respaldan el reclamo de Saab, entre ellos un pasaporte diplomático venezolano y un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial de Venezuela, posiblemente fueron falsificados.

“En el mejor de los casos, era un mensajero”, dijo el fiscal federal adjunto Alex Kramer durante el proceso. “Pero ser un mensajero de cartas diplomáticas no lo convierte a uno en diplomático”.

Saab fue presentado inicialmente como un trofeo por la administración Trump, que no ocultó sus esfuerzos para expulsar a Maduro, quien es buscado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Pero el caso penal se ha convertido en un punto de conflicto importante ya que la administración Biden busca mejorar las relaciones con Venezuela y aprovechar nuevos suministros de petróleo para compensar la pérdida de exportaciones de Rusia luego de las sanciones por su invasión a Ucrania.

El tira y afloja se ha complicado aún más por la revelación de que Saab, antes de su arresto, había sido registrado como informante por la Administración de Control de Drogas de EE. UU. y le había estado proporcionando información sobre la corrupción en el círculo íntimo de Maduro.

BREAKING: Federal judge denies Alex Saab’s motion to dismiss and determines the Maduro ally is not entitled to diplomatic immunity from criminal charges. pic.twitter.com/7kMUSx38Qv

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 23, 2022