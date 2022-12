La estafadora de entradas de Daddy Yankee más buscada en Perú fue atrapada en España

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Pamela Cabanillas (18), la joven acusada de ser la líder de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’, cayó el pasado 17 de noviembre en España, pero no por los delitos cometidos al clonar entradas para los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee, sino por robar ropa.

Por Infobae

Así lo reveló el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, en una entrevista que brindó al programa Domingo al Día, que emitió un reportaje sobre la captura de dos integrantes de dicha banda que eran pareja, Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18).

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, indicó el alto mando policial al dominical.

Agregó: “¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”.

El coronel detalló que la detención de Cabanillas se produjo en Madrid, cuando se encontraba robando ropa de la conocida tienda por departamento H&M.

Una de las últimas entrevistas de Pamela Cabanillas a un medio televisivo fue a fines de octubre de este año. Esa vez, declaró a Panorama que lamentablemente no podrá regresar el dinero a sus víctimas porque ya todo se lo ha gastado.

Dijo que es una persona que le gusta darse la gran vida y que con ese dinero de las estafas se ha comprado ropa cara, come en buenos restaurantes y bebe tragos caros.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, comentó.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, acotó.

En otro momento de la conversación, la joven rechazó haber ganado más de 2 millones de soles como emitió en un informe la Policía y que solo logró amasar entre 100 mil y 150 mil soles con la estafa de entradas.