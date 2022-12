El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te levantas con deseos de comer algo rico y si puedes hacerlo rodeado de tus seres queridos, mucho mejor. Quieres disfrutar la vida y estás dispuesto a hacerlo. Con tu actitud estamos más que seguras que atraerás todo lo positivo que te mereces.

Tauro

Cada uno puede buscar su propia conveniencia, aunque por supuesto, sin perjudicar a otros. Y es que el asunto que te preocupa no se trata de ti o de otra persona, sino del colectivo, de todos como sociedad. Será necesario conversar, ponerse de acuerdo e incluso ceder.

Géminis

Tu meta de hoy es descansar. No quieres ni aceptas que e molesten. Relajarte a tu manera y estar en casa, sin hacer nada es el escenario perfecto para hoy. Probablemente tengas algún compromiso en la mañana, si es así, cumple y regresa a casa a estar tranquilo.

Cáncer

Los celos y las sospechas te carcomen. Te creas películas mentales que pueden convertirse en una amenaza para tu salud. Hoy debes hacer un esfuerzo extra para no crear brechas entre tus seres queridos y tú, y eso incluye, pareja, familia o amigos. Contrólate.

Estas más activo que nunca y aprovechas esa dosis extra de energía para poner al día tus archivos físicos y digitales. Tienes grandes planes para la semana y necesitas estar lo más preparado posible. Si te organizas como tienes planeado, todo resultará como tienes previsto.

Leo

El pasado regresa con fuerza y con el un deseo irrefrenable de solucionar un asunto pendiente. Es algo que debería estar en el olvido, pero como aún no trabajado en olvidar, es difícil de soltar. Recuerda que la clave es perdonar, a otros y a ti mismo. No para volver, sino para recordar sin dolor.

Virgo

Cruzas los dedos y dejas todo en manos de Dios. Hay asuntos que se te salen de las manos y por mucho que insistas no puedes hacer nada, así que hoy es un día de soltar y dedicarte a algo que te haga sentir mejor.

Libra

Aclaras una duda pero puede que la respuesta no te agrade demasiado. No estabas preparado y no sabes que hacer. Simplemente no hagas nada, no hace falta. Todo volverá a su lugar si lo dejas fluir

Escorpio

Ejerces presión y aún así no logras lo que te propones. Puede que tu actitud no sea la más acertada y ahora que te das cuenta, tú única opción es hacer un cambio. En primer lugar, permite que otros maneje la situación. Y en segundo lugar, no presiones tanto.

Sagitario

Hay ciertos desacuerdos que te alejan de tus seres queridos. Nada grave que no se pueda solucionar, pero que igual te preocupa. En lugar de pensar tanto, háblalo y aún cuando se revivan viejas heridas, valdrá la pena. Sentirás como se te quita un peso de encima.

Capricornio

Estas tranquilo y pretendes tener un domingo en paz. No tienes mucho por hacer hoy y aún así busca que hacer, sobretodo en tu casa. Quieres que todo esté perfecto y pones de tu parte para que sea así, pero no te exijas demasiado.

Acuario

Hoy hay tiempo de sobra para divertirse. Te las ingenias para pasarla bien. Haces planes fuera de casa y te la pasas genial. Encuentros con personas que te desconectan de la rutina y te ayudan a ver la vida de otra manera.

Piscis

Se cierra una puerta y se abre una ventana. Hay situaciones que no se pueden ni se deben extender por más tiempo y hoy llego el día de dar un cierre. Hazlo bonito, sin cargas emocionales y con los brazos abiertos para lo nuevo.