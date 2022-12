Familiar de goleador argentino terminó internado en Qatar por beber un jugo que contenía vidrios

Luego del triunfo de la selección argentina contra Croacia se logró que los jugadores tengan un día de descanso y disfruten de sus familias, que se encuentran allí acompañándolos desde un primer momento. Así, a través de sus redes sociales, comparten las instantáneas de cómo transcurren esas jornadas de reencuentro. Sin embargo, en una de esas redes el mensaje era otro.

Por Infobae

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, utilizó su cuenta de instagram para dar a conocer una noticia que, en principio, llevó preocupación, pero teniendo en cuenta su desarrollo y finalización, terminó siendo menos grave de lo que se imaginaba.

“Aprovecho mi momento chill del día para contarles algo que nos pasó acá en Doha hace muy poquito, y en realidad lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me pareció súper peligroso y fuerte lo que pasó”, comenzó su relato la empresaria, acompañada por una taza de café en el desayuno.

Así, la joven comenzó detallando que “mi hermana y el novio, mi cuñado, hace unos días fueron al shopping y pidieron un jugo, Kombucha creo que se llama si no me equivoco, y cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubre que adentro tenía vidrios muy grandes”. Según explicó la primera reacción fue la de alertar al personal no solo del local, sino también del shopping.

En ese instante la respuesta fue que acudiera de inmediato a un hospital. “Le dijeron que tenían que ir a revisar porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso. Lo revisaron y acudimos a la embajada porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba el sistema de salud por tema de traducción, etcétera, y nos contactó con el dueño de la marca de jugos”.

Pensando que todos se solucionaría, la realidad es que la respuesta obtenida lejos estuvo de eso: “Minimizó todo y nos dijo que no pasaba nada, y hasta nos acusó de que nosotros hubiésemos metido los vidrios o que podían haber entrado no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”. Tras el hecho se presentó una denuncia, al margen de lo grave de la situación, porque “lo importante es que a nadie más le pase, porque si por ejemplo le pasaba a mi bebé, que un bebé no tiene la capacidad de identificar que había un vidrio adentro, o incluso si él mismo se lo tragaba, le perforaba algo. Me parece muy grave, pero lo importante es que a nadie más le pase”, explicó Agustina.

La joven se tomó unos segundos más para referirse al dueño de la marca de jugos, de quien dijo que es “increíble lo poco que le interesó a este señor lo que pasó y cómo lo minimizó, algo que te puede matar directamente”.

Tras la denuncia pública, luego de ir por las vías legales, a través de sus redes sociales no se expidió más sobre el tema, y solo se limitó a continuar subiendo imágenes de los pasos vividos y la estadía en el hotel a la espera de lo que ocurra el próximo domingo cuando finalmente se llegue al partido más importante de la competencia, enfrentando a Francia desde el mediodía argentino.

Giuliana Gandolfo, hermana de Agustina, fue noticia hace unos días ya que compartió un video en la previa al partido ante México, donde contó que intercambió la camiseta argentina con un hincha mexicano y aprovechó para realizar una “brujería” de cara a este duelo. La misma constó de mojar la casaca del conjunto latinoamericano para ubicarla en el congelador posteriormente. Según su relato, es una “técnica” que se emplea cuando se desea llevarle “mala suerte” al rival de turno.

Por si faltaba alguna duda, le confió a sus más de 45 mil seguidores que permanecieran “tranquilos” porque se mostró totalmente confiada de que esta “macumba” iba a surtir efecto. Y vaya si lo hizo. Eso sí, el resultado no contó con el protagonismo de Lautaro, quien se retiró a los 17 minutos del segundo tiempo. En su lugar, ingresó Julián Álvarez. Unos segundos después, llegó el primer tanto de Lionel Messi para abrir el marcador.