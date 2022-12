Dessideria D’Caro reveló detalles sobre su nuevo emprendimiento

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



En el mundo del arte y del espectáculo, incluyendo la moda; al decir Dessideria D’ Caro, es inevitable pasearse por todo lo que su historia de vida conlleva; es decir, modelo, una afamada y reconocida actriz a nivel mundial, empresaria, y para quienes solo la ven a través de la pantalla y de las redes sociales, a una dama con un gusto exquisito e impecable.

Pero por detrás de los reflectores hay una mujer sencilla que le gusta disfrutar de las cosas simples de la vida, y de sumar a la sociedad.

A través de su web site dessideriadcaro.com viene realizando múltiples trabajos, ya que como influencer, los tips para hacer más fácil la vida de las mujeres multitasking, sin querer emprendió un viaje sin retorno a un mundo que la apasiona.

Sus sombreros son realizados de manera artesanal en Tulum, y son supervisados uno a uno de manera presencial, para que la esencia de ser piezas únicas y artesanales, no se pierdan durante el proceso.

“DD by Dessideria D’Caro”, es una marca naciente, que ha demostrado por sí solo que es indetenible.

1 .¿Por qué decidió diseñar y convertirse en el personaje que se encuentra detrás de una marca exclusiva de sombreros?

Sinceramente, porque soy una fiel creyente de que el sombrero es una pieza que no puede faltar en ningún closet tanto de hombre como de mujer. Sea cual sea el caso, está demostrado en la realeza tanto española como londinense.

La decisión de firme de incursionar de manera sería como empresaria en éste campo de la moda, se fue dando poco a poco; fui diseñando sombreros para mí, y a medida que los hacía para mí, se vendía solos; porque siempre tenía en esos momentos, una amiga o una conocida, o alguien muy cercano, al verlos, me expresaban que deseaban un sombrero así, que lo consideraban bello y elegante; incluso en algunos momentos, simplemente me decían, “es el accesorio que necesito usar para vestir, cuando quiero cambiar y sentirme regía y al mismo tiempo, divina”.

Fue algo muy cómico, porque se fue creando un nicho de negocio sin esperarlo, porque sombrero que me ponía, sombrero que ese mismo día se vendía; y bueno dije: aquí hay un negocio interesante y me lo plantee; organizándome ya netamente para hacerlos solo para la venta, viendo a ver cómo me iba, haciéndolo en unidades de 8 y de 10 piezas, netamente para personas muy cercanas y de mis afectos. De esa forma empecé a venderlos a mis mejores amigas y me sorprendía que ellas ya me decían de qué colores lo querrían, que si en blanco, o en rojo; yo dentro de mí decía ¡Wuao! Porque experimentar eso y ponerlo en palabras, es un poco dificultoso, porque la dedicación que se le pone, el tiempo invertido, y después observar los gestos de esas personas que quieren consumir tu producto, es bastante satisfactorio.

2. ¿De actriz a diseñadora?

(Risas) La vida está llena de etapas. Mi paso por la actuación fue algo que llegó de manera fortuita y tuve la oportunidad de prepararme para hacerlo correctamente y eso repercutió de tantas maneras, que hasta el sol de hoy, a país que voy, sigo siendo reconocida y me piden fotos, y me piden autógrafos. Personalmente hablando, eso me llena tanto el espíritu, porque no solo fue hacer un personaje, es entrar a las casas de esas personas, que te recuerden y que en cualquier parte del mundo, que ni siquiera tenías idea que hicieron un doblaje para transmitirla y que ese trabajo que hice junto a mis compañeros de trabajo, quede en los corazones de las personas, no tiene otra palabra que una bendición.

Sin embargo, como dije al principio, la vida tiene etapas, y en la actualidad, al igual que la actuación, llegó ésta oportunidad sin buscarla, de ser diseñadora de sombreros, y todo esto me hace dar cuenta que las oportunidades llegan solas, sin buscarlas, y cuando llegan, hay que disfrutarlas.

3. Se conoce que sus diseños son exclusivos, pero ¿tras el proceso de iniciar este proyecto, la ha llevado a coquetear el pensamiento de diseñar prendas de vestir?

En ocasiones me pasea la idea, pero por ahora con los sombreros, trato de usar outfits que van con el estilo de cada uno de ellos, ya que cada uno tiene una personalidad y una responsabilidad al ser usado, no es simplemente ser un accesorio; es vestir. Eso sí te puedo decir que no uno nunca puede cerrarse puertas, tal vez, eso llegue a suceder.

4. Como cada diseño es único, ¿en qué se inspira para diseñarlos?

Cada diseño tiene un proceso que involucra mucha atención con cada pieza. ¿Por qué? Para mí el proceso se convirtió en algo más allá de un negocio. Yo ya estaba envuelta en la magia de los sombreros, y ahora estoy enamorada. Cada sombrero es una pequeña parte de mí, y por eso merece toda mi dedicación y atención.

Una de las cosas que tomo en cuenta, es la tendencia, como por ejemplo: los colores, lo que es la vanguardia para los grandes diseñadores de moda; eso sí, siempre manteniendo mi línea, como le digo “Modo Chic”, es decir; los accesorios que voy a usar para ejecutar cada diseño, ya sean las plumas, las piedras semi preciosas, los hilos, las telas que incorporo, los quemados, respetando que sean únicos.

Quiero recalcar que unas de las cosas que me ayudan mucho a inspirarme, es cuando converso de manera directa con el cliente, y me ayuda a capturar su esencia, eso es sumamente importante; y aunado a ello, si éste desea que se le coloque algo en particular a su sombrero porque va a una boda, o es netamente para una temática específica, me ayuda mucho más a reforzar la inspiración según sus necesidades y requerimientos.

5. Una idea que nació de Tulum, para el mundo, ¿próximamente se expandirá a tiendas físicas?

En la actualidad están ya en venta en mi cuenta de instagram: @dessideriadcaro , allí ya está en la tienda on line al igual que en mi página web. Sobre tener una tienda física, ya tengo una propuesta y estamos en negociaciones con una tienda multimarcas muy conocida, pero por los momentos voy a mantener esto es secreto (risas). Eso pueda estar muy pronto concretándose, porque como los sombreros son piezas únicas, son piezas artesanales, no hay nada en serie; y mientras siempre y cuando el público quiera ver el sombrero o probárselo, van a estar exhibidos como una obra de arte, así tipo galería; así estarán mis sombreros en determinadas boutiques

6. Está pregunta es prácticamente obligatoria. En la historia, Coco Channel, marca conocida como “Channel”, en sus inicios, se dio a conocer y se impulsó de tal manera que rompió el celofán, justamente diseñando sombreros para damas, cuando en aquella época, los mismos solo lo usaban los caballeros. Dessideria D’ Caro, puede correr la misma suerte, ¿pero en esta oportunidad qué legado le gustaría marcar?

Sería maravilloso. Me sorprendería enormemente, porque realmente si partimos de un gusto netamente personal a dejar una huella en la historia, y en una era en donde las mujeres estamos siendo observadas con ese empoderamiento, que nada nos puede detener, más que complacida, me sentiría completa en todos los sentidos, porque soy esposa, madre, actriz, empresaria y una amante de la moda, que resaltaría a la mujer y a Venezuela.

7. ¿Las creaciones de sus sombreros son netamente para uso femenino o Unisex?

Los diseños son unisex en su gran mayoría; y efectivamente he tenido la oportunidad de hacer sombreros en duplas, es decir: para madres e hijas, para padres he hijos, e incluso, para una boda, fueron pedidos especiales y justamente en la actualidad tengo justamente pedidos para caballeros.

8. Una última pregunta la creatividad es fundamental, de eso no hay duda, pero ¿y la diversión?

¡No tiene precedente! Ambas están yuxtapuestas de tal forma que para mí, cuando llega el momento de trabajar en los diseños, en el quemado, en fin, en todo el proceso, es simplemente mágico y liberador. Diseñar sombreros no es un trabajo, y estoy totalmente convencida que ya los sombreros no son un accesorio, son una carta de presentación.