El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de diciembre de 2022

Aries

Enfócate en lo mejor de quienes te rodean. Ya basta de pensar en: tal me decepcionó o en que todas las personas son iguales. Es hora de salir al mundo y buscar nuevas amistades, pruébalas y si no te dan el lugar que te mereces, retírate sin traumas. Eso si, ayúdalos a conectarse contigo para que funcione.

Tauro

Extrañas a personas que eran parte de tu vida, pero que alguna que otra razón ya no lo son, algunos porque será lejos, otros porque sus vidas cambio y otros porque hubo roces y se alejaron. Profundiza en el porqué del distanciamiento y asume tu grado de responsabilidad en lo que sucedió y si sientes que vale el esfuerzo busca un acercamiento e intenten conectarse otra vez.

Géminis

Se revelan ciertos secretos y te sientes expuesto. No es nada grave pero preferías que queden en el baúl del olvido, pero ya no puedes hacer mucho, sino aceptarlos con naturalidad. Da explicaciones sólo a quien lo merece y a quien no dile con educación que no es su problema o mejor, no le digas nada.

Cáncer

No dejes la vida para después. La vida es hoy y debes vivirla con todos sus matices, ya sea que sufras o te diviertas todo sucede por un aprendizaje, así que también debes aprender que nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. Todo pasa y todo se supera. Que suceda antes o después depende de cada quien.

Leo

Te sientes extraño, impaciente y un tanto alterado. Reaccionas ante la mínimo provocación y aún cuando no es tu intención, contestas mal. Tu actitud es incómoda para quienes te rodea y creas ambientes de tensión. Vamos, Leo, contrólate, las personas no necesitan que sumes más dolores de cabeza a sus vidas.

Virgo

El verdadero amor no te hace sentir que te estás perdiendo de algo, tampoco te hace pensar que las cosas pueden ser diferentes. Cuando un amor es profundo y nutre te hace sentir que vives el mejor momento de tu vida, que aunque no sea perfecto es lo que tanto has soñado y te hace sentir que estás en casa. Ojo con eso. ¿Como es tu amor?

Libra

De alguna manera te sientes preparado para dar ese paso que necesitas dar. Lo has evadido y es que quieres que todo sea perfecto, pero nada puede serlo, porque la perfección no existe. Ahora atrévete, ve tras esa meta si detenerte ni un minuto, hay mucho que ser y eres más que capaz, ya verás, los resultados serán inmediatos.

Escorpio

Sana tus heridas, deja atrás el dolor, la frustración y la ira. No vale la pena arrastrar tanta energías negativas, al final a quien dañan es a ti. Hoy necesitas soltar, ser libre de las ataduras mentales, porque aunque no lo creas, eres tu propio carcelero y también eres el arquitecto de tu vida, quien puede construirla para que sea mejor.

Sagitario

Hoy quieres que las cosas sean a tu manera. Quieres controlar pero no te das cuenta que quienes te rodean quieren hacerlo también y es así como crean una especie de competencia a ver quién puede más, nada saludable, por cierto.

Capricornio

No puedes vivir una vida plena si estás enganchado en el pasado. Tu vida es hoy y lo qué pasó ayer ya no te sirve ni te servirá, claro, a menos que te limites a usar el aprendizaje de la experiencia que te ayudará a tomar decisiones futuras y no volver a vivir lo negativo. Pasa la pagina y hazlo ya.

Acuario

El mundo está convulsionado, pero tú sólo quieres vivir tu vida en paz. Te alejas de las malas noticias por un tiempo y te refugias en el mejor lugar del mundo: tú. Es difícil para ti porque siempre quieres estar en todas, es algo que necesitas, que te llena, pero en esta oportunidad necesitas este tiempo para recuperarte y volver con más fuerzas.

Piscis

“Enamórate cada día de la misma persona”. Es una frase que escuchamos a diario, pero que pasamos por alto o que quizá no entendemos. Pero si es posible lograrlo, requiere trabajo diario, mayor esfuerzo y sobre todo dedicación. El amor verdadero se construye cada día, ya sea el que le tienes a alguien más o el que te profesas a ti mismo.