Mejor que el F-35 y el Eurofighter: Japón anuncia cómo será su nuevo avión de combate FX

Tras descartar el programa de Lockheed Martin, Tokio formaliza su alianza con el avión de sexta generación británico Tempest para producir su futuro avión de combate.

Por larazon.es

Japón sigue dando pasos acelerados para actualizar la composición de sus Fuerzas Armadas y modernizar su inventario de armas y equipamiento militar con la vista puesta en las amenazas que se ciernen en la región del Indo-Pacífico. Esta zona, tradicionalmente dominada por Estados Unidos, se encuentra en el punto de mira de las aspiraciones de China, que confía en asegurar la estabilidad y el control de las rutas comerciales. En este contexto, el gobierno nipón ha anunciado que su próximo avión de combate será desarrollado conjuntamente con Reino Unido e Italia dentro del denominado Programa Aéreo de Combate Global (GCAP). Se trata de un intento de ampliar la cooperación defensiva al margen de su aliado habitual en la zona, Estados Unidos.

El avión resultante será el caza Mitsubishi FX, diseñado para sustituir a la flota de viejos aviones F-2 que Japón desarrolló en el pasado con la industria militar estadounidense. El Ministerio de Defensa nipón ha asegurado este viernes que el diseño prevé un caza furtivo polivalente superior al famoso avión F-35 de Lockheed Martin y al Eurofighter, con censores avanzados y redes. Tokio confía en que el nuevo avión de guerra reemplace a las 94 unidades del F-2 que actualmente tiene operativas. El FX serviría también para jubilar a 144 Eurofighter en el Reino Unido y 94 Eurofighter en Italia, según explicaron funcionarios japoneses citados por la agencia AP.

El FX de Japón y el Tempest británico, un sucesor del Eurofighter Typhoon, serán dos de los primeros cazas de sexta generación del mundo. Pero, ¿cómo será la combinación de ambos programas? En teoría, los dos países producirán un solo diseño de caza, con pequeñas diferencias incorporadas para satisfacer los requisitos únicos de cada país. Italia, que también participa en el proyecto, se une a Reino Unido y Japón para trabajar ahora en un concepto de plataforma central y en la configuración de las estructuras necesarias para entregar este proyecto de defensa, listo para entrar en la fase de desarrollo en 2025.

In combat aircraft news, Britain, Japan and Italy have merged the Tempest and the F-X next-generation fighter projects into what is now called the 'Global Combat Air Programme'. pic.twitter.com/Pun89zZdW6

— George Allison (@geoallison) December 9, 2022