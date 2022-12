Scaloni habló antes del cruce con Países Bajos: cómo están De Paul y Di María y la posibilidad de definir por penales

Posteado en: Deportes, Titulares

El entrenador de la Albiceleste tendrá contacto con los medios en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

Por infobae.com

Este viernes la selección argentina afrontará un partido crucial contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar y en la previa el gran interrogante es qué sucede con Rodrigo De Paul y Ángel Di María, quienes no han arrastran dolencias físicas y están en duda para este duelo. En este contexto, Lionel Scaloni se mostró molesto por las filtraciones que surgen desde el seno el combinado nacional en los días previos a un choque decisivo.

Después de la conferencia de prensa, el técnico se detuvo un momento par dialogar con algunos periodistas y tuvo un cruce de opiniones con Federico Rodas de DirecTV, quien le preguntó puntualmente por el estado del jugador de la Juventus: “Si vos me decís quién te lo dijo, te cuento la situación de Rodrigo”, le respondió el entrenador dando inicio a un ida y vuelta que acaparó el momento.

“El entrenamiento fue a puerta cerradas ayer, muchachos. No me enoja, pero el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda, fue a puertas cerradas el entrenamiento. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de la Selección”, sostuvo Scaloni, fastidiado por la información sobre que De Paul sufrió un desgarro.

Ante esto, el periodista aseguró sentirse “tocado” por la respuesta del técnico que aseguró que hay quienes “juegan para Holanda”, en referencia a Países Bajos. Por eso, Scaloni prosiguió: “Si hay un jugador que no entrena por equis motivo, la necesidad esa de informar enseguida cuando un entrenamiento es privado… informar ‘Rodrigo De Paul está con una molestia, a Di María le duele la uña del pie, Acuña…’, no entiendo la necesidad para crear una alarma. Creamos una alarma. Y a mí no me interesa, y sobre todo porque el rival está atento a esas cosas. No me enojo. Aunque (la información) sea verdad”.

La bronca del entrenador apuntó directamente a las filtraciones en una jornada en la que la prensa no tuvo acceso a la práctica y sin embargo se conoció el equipo que probó con una línea de cinco defensores y que el mediocampista del Atlético de Madrid hizo una sesión de kinesiología. Esto generó una conversación singular entre el técnico y el cronista:

Scaloni: “¿Vos querés que gane Argentina?”.

Rodas: “Por supuesto”

Scaloni: ”¿Y crees que esto es mejor o peor?”

Rodas: “Pero mi trabajo no es que gane Argentina”

Scaloni: “Tu trabajo no es escribir para saber qué está pasando ahí adentro (de la práctica). El entrenamiento es a puertas cerradas, el de ayer. Y se acabó, no se puede saber absolutamente nada de lo que pasó ayer. Es eso, nada más. Punto. Ha pasado un montón de veces, lo sabemos. No me voy a enojar por eso. Lo que estoy diciendo es que me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas eran por eso (la lesión de De Paul), cuando lo importante es el partido de mañana más allá de quién esté o no. Esté Rodrigo, esté Fideo o no, nosotros vamos a poner un equipo que va a dar todo y vamos a ir a lo que sea con ellos o sin ellos. Lo que sí, como entrenador, si el entrenamiento es a puertas cerradas, yo tengo que estar un poquito molesto porque no se tiene que saber absolutamente lo que pasó ayer”.

Después de su explicación, el técnico remató: “Estoy enojado con el que es argentino, porque al final no le hace bien a nadie que salgan cosas de ahí adentro, es la realidad”.

La Argentina jugará el viernes a las 16 horas ante Países Bajos en el estadio Lusail por los cuartos de final del Mundial de Qatar y el ganador del duelo se medirá en semifinales contra el vencedor de Brasil y Croacia que se disputará a las 12.