Las 10 jóvenes estrellas que deslumbran en el Mundial Qatar 2022

Un repaso por los jugadores que han sorprendido por sus grandes rendimientos en su primera experiencia en este prestigioso torneo.

Una de los rasgos esenciales de la Copa Mundial de la FIFA es que se presenta como un escenario ideal para que los futbolistas puedan darse a conocer al mundo, sobre todo esos talentos que buscan generar sus primeros impactos de gran magnitud. En Qatar no ha sido la excepción: algunos jugadores que ya insinuaban tener potencial para brillar en grandes citas han logrado explotarlo en su primera experiencia mundialista. Aquí, un repaso con las 10 jóvenes estrellas que han deslumbrado con sus rendimientos en el país árabe.

• Julián Álvarez (Argentina)

En enero de este año se confirmó su transferencia al Manchester City tras convertirse en la gran figura del fútbol argentina por sus actuaciones en River Plate. Su desembarco en Inglaterra con 22 años fue inmejorable, metiéndose en la dinámica del equipo de Pep Guardiola y anotando goles en todas las competencias que le tocó afrontar (lleva 7 goles en 20 partidos). Con la selección argentina en el Mundial, había comenzado como suplente de Lautaro Martínez pero finalmente se ganó la titularidad: lleva dos goles –uno ante Polonia y otro frente a Australia– y es pieza fija para el ataque del equipo de Lionel Scaloni.

Julián Álvarez se ganó la titularidad en la selección argentina (REUTERS/Pedro Nunes)

• Cody Gakpo (Países Bajos)

Un jugador de que tiene solamente 23 años pero atraviesa una temporada brutal en el PSV Eindhoven: ha convertido 12 goles y repartió 15 asistencias en 23 partidos con su club en todas las competencias. Con su velocidad, remate de media distancia y desequilibrio en conducción le ha demostrado a Louis van Gaal que puede ser importante en este Mundial. Este año ha marcado cinco goles en nueve partidos con Países Bajos, incluido uno en cada partido de la fase de grupos. Sus 3 goles en esta Copa del Mundo ya lo ponen como uno de los talentos jóvenes más destacados.

Cody Gakpo of the Netherlands celebrates after scoring his side’s opening goal during the World Cup group A soccer match between the Netherlands and Qatar, at the Al Bayt Stadium in Al Khor , Qatar, Tuesday, Nov. 29, 2022. (AP Photo/Moises Castillo)

• Jamal Musiala (Alemania)

Tiene solamente 19 años y llegó al Mundial tras anotar 12 goles en 22 partidos con el Bayern Múnich en esta campaña. Demostró la calidad técnica y el carácter para ser titular en la selección alemana de Hansi Flick durante la fase de grupos. Si bien sus grandes actuaciones no lograron evitar la eliminación del combinado germano en primera ronda, se trata de un futbolista que tiene mucho camino por recorrer y seguramente sea importante para la reconstrucción que afrontará Die Mannschaft tras dos caídas consecutivas en primera ronda.

Con solamente 19 años, Jamal Musiala fue un jugador vital para Alemania en este Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

• Jude Bellingham (Inglaterra)

Se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del mundo con sus exhibiciones en el Mundial Qatar 2022. Con solamente 19 años, es el motor del mediocampo de Inglaterra en el torneo. El joven volante del Borussia Dortmund protagonizó notables producciones ante Irán, Estados Unidos y Gales en la fase de grupos; además de brillar en los octavos de final ante Senegal. Hay equipos como Liverpool, PSG y Real Madrid que ya lo tienen en el radar para el futuro.

Jude Bellingham es el motor de la selección de Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)

• Bukayo Saka (Inglaterra)

En una Inglaterra que tiene muchas variantes ofensivas, el joven atacante del Arsenal FC se ha ganado un lugar de privilegio en los planes de Gareth Southgate. A sus 21 años, tras anotar 5 goles en 20 partidos con los Gunners en lo que va de este curso, debutó en el Mundial con dos anotaciones en el 6-2 contra Irán y marcó otro tanto en la victoria por 3-0 ante Senegal en los octavos de final. No hay dudas que es un jugador que tiene el talento suficiente para convertirse en una de las estrellas del futuro.

Bukayo Saka es una pieza inamovible para el ataque de Inglaterra (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

• Enzo Fernández (Argentina)

Llegó al fútbol europeo hace un puñado de meses y su ascenso meteórico lo ha llevado también a ser un jugador vital para el mediocampo de la selección argentina. Con solamente 21 años, tuvo un ingreso soñado ante México en la fase de grupos. Al convertir el 2-0 para la Albiceleste frente al combinado mexicano, se ganó la titularidad para el último compromiso de primera ronda ante Polonia y para el duelo de octavos de final ante Australia. Su rol de pasador y la dinámica en su juego han revitalizado al equipo de Scaloni. En el Benfica ya han avisado a las potencias de Europa que lo pretenden que no lo dejarán salir fácilmente.

Enzo Fernández ha revitalizado el mediocampo de la selección argentina (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

• Joško Gvardiol (Croacia)

Una de las grandes revelaciones de Mundial de Qatar 2022 es este defensor central croata de tan solo 20 años, quien actualmente milita en el RB Leipzig pero empieza a ser seguido de cerca por grandes equipos del fútbol europeo. “Joško es el mejor central del mundo”, afirmó su seleccionador, Zlatko Dalic, tras su exhibición ante Bélgica. Primero llamó la atención por usar una máscara para cubrir la nariz y parte de los pómulos, aunque después empezó a maravillar a todos por sus capacidades defensivas. Un verdadero guerrero para un equipo batallador que aspira a llegar lejos en Qatar.

Joško Gvardiol es el pilar de la defensa de Croacia (Glyn KIRK / AFP)

• Vinicius Jr. (Brasil)

Lleva un tiempo siendo uno de los jugadores más destacados en el Real Madrid, donde esta temporada ya registra 10 goles en 21 partidos esta campaña. Pero con solamente 22 años, en su primera experiencia mundialista, también se transformó en uno de los mejores socios para Neymar en el ataque de Brasil. El extremo izquierdo anotó su primer gol con una definición certera ante Corea del Sur en los octavos de final y dio paso a la gran goleada por 4-1 que depositó a su país en la siguiente fase.

Soccer Football – FIFA World Cup Qatar 2022 – Round of 16 – Brazil v South Korea – Stadium 974, Doha, Qatar – December 5, 2022 Brazil’s Vinicius Junior celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse

• Gonçalo Ramos (Portugal)

Todo el mundo se sorprendió cuando Fernando Santos decidió reemplazar a Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal frente a Suiza por los octavos de final, principalmente porque su lugar fue ocupado por este joven de 21 años que milita en el Benfica. Aunque el tiempo le dio la razón al seleccionador luso porque anotó un hat-trick en la victoria por 6-1 de su equipo. Gonçalo Ramos lidera la clasificación de máximos goleadores de la Liga portuguesa con 9 goles, y tiene el mejor promedio anotador, 0,81 por partido. En Qatar ha empezado a demostrar que también tiene calidad para llevar lejos a su país.

Soccer Football – FIFA World Cup Qatar 2022 – Round of 16 – Portugal v Switzerland – Lusail Stadium, Lusail, Qatar – December 6, 2022 Portugal’s Goncalo Ramos celebrates scoring their third goal REUTERS/Carl Recine REFILE – CORRECTING CAPTION

• Aurelien Tchouameni

Ante las lesiones de N’Golo Kanté, Paul Pogba y otros jugadores claves para la zona medular de Francia, este joven de 22 años que llegó este año al Real Madrid ha tenido que convertirse en líder de su equipo antes de lo previsto. Sus actuaciones con Les Bleus han sido soberbias y es una pieza inamovible en un equipo que está dispuesto a defender su corona en Qatar. Tchouameni había llegado a este Mundial con sólo con 15 partidos internacionales y ninguna gran competición sobre sus espaldas, pero fue el único jugador del combinado galo que disputó todos los minutos en la fase de grupos.

Aurelien Tchouameni es el dueño del mediocampo de Francia (AP Photo/Thanassis Stavrakis)