Natalia Jiménez inició batalla legal contra su exmarido

Natalia Jiménez, exvocalista del grupo La Quinta Estación reveló este 5 de diciembre detalles de la nueva batalla legal que ha iniciado contra su exesposo.

El Farandi

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de La Pena compartió con sus seguidores un video en el que explica que demando al padre de su hija Alessandra, ya que se niega a que la niña viaje con ella de Miami a México. Natalia comentó que decidió emprender este proceso para compartir más tiempo con su primogénita, ya que reside en otra nación y se le hace complicado lidiar con la distancia.

“Llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo carió que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, dijo la cantante durante el material audiovisual.