El futuro de Cristiano Ronaldo sigue abierto, según la prensa deportiva portuguesa

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue abierto y sólo se decidirá cuando concluya su participación en el Mundial de Qatar con Portugal, según publica hoy la prensa deportiva portuguesa.

Según informa el diario deportivo ‘A Bola’, sólo debería haber noticias sobre el próximo club de Cristiano después del Mundial porque aún no ha dado el “sí” definitivo a la millonaria propuesta del club saudí Al Nassr.

Además, agrega la publicación, que no identifica sus fuentes, el crack portugués también está abierto a otras ofertas, especialmente de Europa, porque tendrá “preferencia para continuar en una liga más competitiva”.

La selección portuguesa de Cristiano se enfrentará hoy a Suiza en los octavos de final del Mundial, un partido al que su capitán llega de nuevo rodeado de polémica.

Cristiano, de 37 años, está envuelto en una nueva controversia por mostrar su descontento al ser sustituido durante el partido Portugal-Corea del Sur de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

“Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!”, le habría dicho el delantero luso al técnico Fernando Santos, quien inicialmente atribuyó el comentario a una disputa con un jugador surcoreano.

Fernando Santos, en rueda de prensa, reconoció el lunes que no le gustó “nada” el gesto: “Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada”.

El técnico descartó cualquier malestar con su jugador y defendió que “los problemas se solucionan internamente”.

“Ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes”, agregó Santos, que, sin embargo, no ha confirmado aún si el madeirense integrará hoy del once inicial contra Suiza.

La polémica salpica a la afición. El 70% de los participantes en una encuesta realizada por “A Bola” consideró que el exjugador del Real Madrid no debería conservar su puesto.

PORTUGAL, “VAMOS CON TODO”

Mientras, el jugador, sin club desde que el Manchester United rescindió su contrato, utilizó hoy sus redes sociales para lanzar un mensaje de ánimo ante el partido.

“¡Hoy es por Portugal! ¡Por los portugueses! ¡Por nosotros y por los nuestros!”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram, donde es la personalidad más popular, con más de 500 millones de seguidores.

“¡Hoy es por todos los sueños que llevamos dentro! Vamos con todo!”, agregó.

Portugal se enfrenta hoy a Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar, y el ganador se medirá en cuartos con el vencedor del España-Marruecos.

EFE