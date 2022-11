“No debes pisar Argentina, te ganaste el odio total”: Famoso exfutbolista y su fuerte amenaza a “Canelo”

Posteado en: Deportes, Titulares

Dese el pasado fin de semana, Saúl “Canelo” Álvarez y Sergio “Kun” Agüero han sostenido una intensa guerra de declaraciones en redes sociales debido a un polémico video en el que supuestamente Lionel Messi patea un jersey de la Selección mexicana y ahora fue el exseleccionado argentino el que le lanzó una fuerte amenaza al boxeador mexicano, por lo que a continuación te contamos sobre este intenso pleito que ya se está saliendo de control.

Por: El Heraldo

Como se mencionó antes, todo este pleito se originó por un video en el que el capitán de la selección de Argentina supuestamente patea un jersey de México cuando se encontraba en los vestidores tras el partido en Qatar 2022 donde el combinado azteca cayó por marcador de 2-0 y dichas imágenes no fueron del agrado del “Canelo” quien se lanzó contra Messi por “su falta de respeto” y dejó ver que estaría dispuesto a golpearlo si se lo cruzara en el camino, por lo que no tardaron en salir otras personalidades en defensa de “La Pulga”, entre ellas, Sergio “Kun” Agüero, quien además de ser paisano del jugador del PSG, es uno de sus amigos más cercanos.

En su respuesta al “Canelo”, Sergio Agüero le pidió al mexicano que no buscara problemas y evidenció su desconocimiento del mundo del futbol pues aseguró que lo que se ve en el video es normal en cualquier vestidor, además, mencionó que la supuesta patada a la playera fue accidental pues lo único que quería Messi era quitarse los zapatos de futbol, no obstante, sus palabras no fueron tomadas de buena manera por el tapatío y calificó como “hipócrita” al argentino.

“Tú también cabr… me escribías ‘ay, ay, Canelo’ y ahora mam… no seas hipócrita cabr…” escribió el mexicano y para finalizar su discusión en redes, el “Kun” reconoció que admiraba a Saúl Álvarez, pero con lo que le hizo a Messi quedó “descalificado”.

“Kun” lanza fuerte advertencia al “Canelo”

Tras el pleito que tuvieron en redes sociales, el “Kun” Agüero realizó una transmisión en vivo a través de Twitch para hablar sobre el acontecer en Qatar 2022, sin embargo, fue inevitable que saliera a colación su pleito con el “Canelo” y además de revelar que lo dejó de seguir, también le aconsejó que no pise Argentina pues el haberse metido con Messi es como haber hablado mal de Maradona, lo cual, lo convierte en un enemigo público para todo el pueblo argentino.

“Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y con esto, yo creo que con esto ya directamente todo Argentina… “Canelo”, directamente, no, no sé, no debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo también en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego, así que lo siento, te seguía en Instagram y te dejé de seguir, me caías bien, hoy no me caes bien”, sentenció el exfutbolista que se retiró hace casi un año por cuestiones de salud.

? CANELO, NO PISES ?? ARGENTINA ? pic.twitter.com/wdn4M7kvr1 — ? ? MEKETREFES DEL DEPORTE ? ? (@SportMeketrefes) November 29, 2022

