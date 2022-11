“¿Qué quieres que haga la Justicia?”: La insólita experiencia de una periodista tras ser robada en Qatar 2022 (VIDEO)

A la conductora de TN le hurtaron la billetera en plena cobertura durante la previa del Mundial y debió hacer la denuncia policial

La conductora Dominique Metzger sufrió un robo durante su tarea periodística en la cobertura de la previa al mundial de fútbol Qatar 2022. La periodista del canal TN contó que de su cartera le sustrajeron la billetera en la que tenía las tarjetas de crédito, dinero y documentos, por lo que debió radicar la denuncia en una estación policial de Doha.

Por Infobae

“Bueno, experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”, contó Dominique en una Instagram Story que publicó en su perfil luego de haber sufrido el hurto.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, agregó la periodista luego de que los oficiales de policía le aseguraran que iban a encontrar su billetera. Un rato más tarde grabó otro video desde la dependencia policial, en donde Metzger continuó su relato y marcó las diferencias culturales.

“Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de color, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres, porque está todo dividido. El sector que está allá están los hombres. Llegás al mostrador principal y te derivan. Ahora viene a atenderme una policía mujer, vamos a ver qué me dice”, contó.

Un rato después, Dominique hizo una salida en el canal para el que trabaja para ampliar el relato de lo vivido. “Quédense tranquilos que estoy bien. Pasé una situación de las que hablamos todo el tiempo: lo distinto es que pasó acá, que dicen que es el lugar más seguro. Estábamos acá, en este lugar que es precioso, pero hace unas horas estaba repleto de gente. Fue un hurto, no fue nada violento”, comenzó a detallar

“No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas en el móvil y quizás fue ahí. Pasa que la gente local nos ve acá, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros”, explicó. Luego contó que se dio cuenta del hurto al finalizar la transmisión: “Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”, dijo.

“De inmediato avisé a la policía que está cerca. Y me dijeron: ‘Quedate tranquila que va a aparecer’. Y ellos están convencidos de que va a aparecer. Me mandaron a la comisaría y ahí noté las diferencias culturales. Los policías hombres no te registran, no te ven. Te dicen: ‘Andá para ese sector’ y era solamente para mujeres, muchas con su vestimenta típica. Como sos mujer, te tienen que atender policías mujeres”, reiteró respecto a esa división que le llamó la atención.

Sin embargo, fue otra cosa lo que más la sorprendió. “En un momento cuando me iban preguntando para tomarme la declaración, llegó la parte más compleja, porque me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”, dijo.

“Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, cerró.