Cristiano Ronaldo: Si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí

El portugués Cristiano Ronaldo asegura que “estaría contento” si su carrera terminara hoy, pero admite, entre risas, que ganar el Mundial de Qatar con Portugal “sería divertido”.

“Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial… sería divertido”, dijo Cristiano entre risas en una entrevista con la FIFA.

En cuanto al Mundial, el astro portugués dijo que es una “competición extremadamente difícil” pero que “el equipo está preparado”.

Sobre si Portugal es una de las favoritas, Cristiano Ronaldo, de 37 años, recordó que el fútbol es “dinámico, todo puede pasar como ocurrió en 2016” cuando la selección portuguesa ganó la Eurocopa de Francia.

Ese año “tampoco éramos candidatos y llegamos a la final y ganamos. Candidatos, favoritos, eso para mí es relativo, depende del punto de vista de cada persona. En mi opinión, Portugal tiene grandes posibilidades de llegar muy lejos en esta competición”, apuntó.

Cristiano también comentó que Portugal quiere “pasar primera” del grupo H, para lo cual el primer partido contra Ghana, el próximo jueves, “es clave”, porque entrar “con el pie derecho es siempre un ‘boost'” (impulso).

El jugador del Manchester United, en el centro de la controversia tras una polémica entrevista en Inglaterra, descartó sentirse presionado.

“La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Hay presión buena, presión menos buena, presión más amplia es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión”, dijo.

Mejor goleador de la historia, el portugués también fue cuestionado sobre sus marcas personales, a lo que fue tajante: “Yo no busco los récords, los récords me buscan a mí”.

EFE