Budweiser reveló qué hará con las cervezas que le prohibieron vender en los estadios de Qatar

La noticia se conoció a tan solo 48 horas antes del inicio de certamen deportivo más importante: Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios del Mundial. La familia real del país presionó a FIFA, que confirmó ayer la medida que los pone en serios problemas con los patrocinantes, en especial con Budweiser. Sucede que la marca es el patrocinador principal del evento y firmó un acuerdo de promoción multimillonario con el organismo pero ahora se quedó sin la visibilidad pretendida al no poder comercializar sus productos. En este escenario, comenzó a especularse con una indemnización millonaria como compensación.

Infobae

De acuerdo al medio The Sun, trascendió la medida podría costarle unos 40 millones de euros al organismo rector del fútbol mundial. Cabe destacar que el acuerdo entre ambos para esta edición es de alrededor de 75 millones de euros, mientras que la cifra para la Copa del Mundo de 2026, que se organizará en tres países y contará con la participación de más selecciones (48 en lugar de 32), es mucho mayor: asciende a 110 millones.

Por el momento, no hubo una respuesta concreta. Solo un vocero de AB InBev, propietario del gigante cervecero estadounidense, se refirió a las restricciones y simplemente dijo: “Esperamos con ansias activar nuestras campañas del Mundial para celebrar el fútbol con nuestros consumidores, pero algunas de las activaciones planificadas en los estadios no pueden avanzar debido a circunstancias que escapan a nuestro control”.

En tanto, en las redes oficiales de la compañía se publicó un escueto mensaje que luego fue borrado. “Bueno, esto es incómodo…”, decía. Precisamente desde la cuenta de Twitter, la marca de cerveza dio a conocer qué hará con las latas de bebida alcohólica que finalmente no podrá vender en las ocho sedes mundialistas. “Nuevo día, nuevo tweet”, se leyó en el posteo que reveló la iniciativa. Adjuntando una foto en la que se observan los lotes empacados, Budweiser comunicó que las cervezas serán para la selección que se consagre y levante el trofeo en Qatar. “¿Quién las obtendrá?”, cerró la publicación.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022