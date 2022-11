Histórico punto de partida, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

La Platafoma Unitaria se mostró este martes ante el país como un factor determinante de cambio y de esperanza en el futuro de Venezuela. Del seno de la sociedad civil surgen venezolanos y venezolanas con una brillante hoja de vida docente, académica, de investigación, entre otros méritos, como integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, quienes tienen la misión de provocar la movilización de los venezolanos dentro de nuestro país y donde quiera que se encuentren en el mundo, para empoderar, dar fuerza y valía al voto, para que otro venezolano o venezolana pueda liderar la transformación y reconstrucción de la nación. Esto va más allá de un proceso electoral fijado para el 25 de junio, como es la elección primaria de la oposición. Esto es provocar un acuerdo de gobernabilidad, vertebrar las instituciones con un plan básico de gobierno, a fin de mejorar la calidad de vida de los venezolanos y alcanzar el reencuentro de sus familias lo antes posible, tras iniciar el nuevo gobierno que recuperará la democracia, la institucionalidad y la justicia.

Lo anterior debe entenderse como un sistema de gobierno inclusivo, porque en el acto de instalación de la Comisión Nacional de Primaria, que llevará las riendas del proceso de primaria, realizado este martes en el Anfiteatro de El Hatillo, no solo estuvieron presentes las organizaciones políticas convocantes sino también fueron convocantes otras organizaciones políticas que sin pertenecer en forma directa a la Plataforma Unitaria Democrática igualmente se han hecho parte de este proceso.

Ayer hubo la entrega formal del mundo político partidista a la sociedad civil de ese compomiso pars el cambio y quedó en manos de la Comisión Nacional de Primaria. Pero hay que dejar claro que no es una labor sola de los políticos o de la comisión sino de todo el país. Y así como ha habido una organización y una disposición de las organizaciones políticas de cara a todo lo que se ha generado y está por generarse, toca ahora como algo prioritario seguir despertando en todos los segmentos de la sociedad venezolana ese ánimo de construcción. Y en ese ánimo de construcción los líderes sindicales, gremiales, los integrantes de las academias, las universidades, pensionados y jubilados, etc., deben ir a la búsqueda de los mejores hombres y mujeres para conformar las juntas regionales, con el objeto de llevar adelante el proceso de elección de primaria de la verdadera oposición en los estados y municipios.

Esto no es solo un proceso de elección de los candidatos que se inscriban con el deseo de convertirse en el abanderado de la oposición para la elección presidencial, pues debe ser un proceso de participación de la sociedad venezolana para la defensa del voto, pues la integración de las mesas electorales tienen que contar con un voluntariado, amén de que la construcción está en la sociedad civil, está en los sectores profesionales, comerciantes, emprendedores, empresarios, etc. De tal forma que el acuerdo de gobernabilidad y el plan de gobierno de ese candidato que saldrá electo no es exclusiva de los partidos políticos. Ese trabajo también le corresponderá a las organizaciones que forman parte del tejido social del país.

Con muchos líderes políticos que no están alineados a las organizaciones políticas actuales he compartido y he estado en diversas reuniones, por lo que he visto con mucha simpatía como figuras como Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de gobiernos anteriores, está llamando a los jóvenes venezolanos y a los líderes políticos no alineados de la centro-izquierda. También es el caso de Juan Francisco García, un líder apureño de Fundaredes, articulista de El Nacional, que sigo semanalmente, y parlamentario de 2010 por el Psuv y otros líderes importantes de ese partido, así como de la social democracia, del socialcristianismo, etc., que han mostrado un despertar al igual que diversos sectores de la sociedad.

Esa enorme capacidad expansiva la tiene nuestra sociedad civil, porque nuestras organizaciones políticas la tienen pero más vertical. Por lo tanto, el crecimiento solo es posible con el liderazgo de la sociedad civil y ese liderazgo es extrictamente horizontal.

La instalación de la Comisión Nacional de Primaria de este martes 15 de noviembre podría ser conceptuado como un histórico punto de partida, porque ahora se sienten con mayor intensidad los aires de la primaria. Para reforzar todo lo que apunté al inicio, es necesario resaltar algo de lo expuesto por Jesús María Casal, quien fue designado como presidente de la Comisión Nacional de Primaria de La Plataforma Unitaria.

Casal, quien fue presidente de la Asociación de Derecho Constitucional, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, resaltó que desde hoy mismo se iniciará un proceso nacional de consulta con todas las organizaciones nacionales con el fin de dar claridad a algunas situaciones que no están determinadas para la elección primaria, así como que serán tomadas en cuenta opiniones y propuestas de los candidatos, con el objeto de dar transparencia a este evento electoral, que servirá de experiencia de cara a las elecciones presidenciales del año 2024.

“Ahora mismo hay personas que están solicitando esas reuniones, pero ya tenemos todo organizado para a partir de mañana (este miércoles) empezar ese proceso de consulta por sectores distintos y luego informar a la colectividad del resultado de esas consultas con actores políticos y sociales”, precisó el jurista.

Casal señaló, al referirse a la marcada posibilidad de que se reanude el diálogo de Ciudad de México, que era probable que allí se hable de las garantías electorales para las presidenciales. “Hay aspectos relevantes para una transición democrática, para la democratización de Venezuela con el esfuerzo de todos. Por otro lado, también la activación de la ciudadanía a través de la primaria y de la convocatoria a la primaria y el proceso de consulta puede igualmente fortalecer la posición de la oposición y dar lugar a un proceso mucho más fructífero, mucho más perdurable en las negociaciones de México”, añadió Casal.

Los ciudadanos del país tienen motivos para sentir que se aviva la llama de la esperanza. Y entienden que ahora más que siempre la clave está en la unidad, una unidad sin grietas, para poder encarar y vencer al régimen en la elección presidencial de 2024. Y esto también tienen que entenderlo los políticos venezolanos que realmente quieran poner un punto final a la tragedia que se vive, porque el momento es ahora.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.