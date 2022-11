¡Awww! Perrita estaba perdida y todos la buscaban, hasta que se “entregó” a la policía (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El video de Rosie, una perra de raza Border Collie, de 10 años, se convirtió en viral y despertó la ternura de los usuarios de las redes sociales luego de que se difundiera su tierna historia. Rosie había sido reportada como desaparecida, después de de que salió corriendo de un paseo y no regresó. Sin embargo, horas más tarde se la vio ingresando a la estación de policía de Loughborough, Reino Unido, para “entregarse”. ¿Qué sucedió?

Por Infobae

Steve Harper, de 68 años, había llevado a su querida Rosie a dar un paseo por Loughborough, Leicestershire cuando los fuegos artificiales la asustaron y salió corriendo. Steve la buscó de manera desesperada y entró en pánico cuando descubrió que su fiel compañera no había vuelto a casa. “Le tiene mucho miedo a los fuegos artificiales”, dijo.

Después de un rato y ante la desolación de Steve, las cámaras de video de CCTV mostraron a Rosie caminando por la entrada de la estación de policía antes de acostarse cerca de las puertas.

?WATCH: A lost dog has been reunited with its owners after handing herself in to #Loughborough police station.

Rosie got help from officers after being scared by fireworks.

CCTV footage captured the moment she arrived and took a seat in the waiting room. pic.twitter.com/IC70iq8wr0

— Gem News (@GemRadioNews) November 15, 2022