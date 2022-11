Los diez peores escándalos de Kanye West, entre el rap y la provocación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El estadounidense lleva una larga serie de polémicas que aún continúan vigentes y que le han traído graves consecuencias a su carrera

A lo largo de su carrera, Kanye West, también conocido como Ye, ha protagonizado todo tipo de controversias que lo han puesto una y otra vez en el ojo público. Y es que, aunque pocos cuestionan el talento del famoso dentro del hip hop, sus actitudes y acciones a lo largo de los años han hecho que su imagen sea una de las más cuestionables dentro de la industria musical o de la moda.

Por Infobae

Nacido en Atlanta y criado en Chicago, el cantante de éxitos como Father Stretch My Hands, Mercy, All Falls Down entre muchas otras, comenzó a consolidar su carrera a partir de 2004, cuando fue lanzado su primer álbum llamado The College Dropout. Así, tras una amplia trayectoria de varias décadas, el estadounidense no sólo ha sido nominado 75 veces a los Grammys, sino que ha conseguido 24 de esas estatuillas, consolidándose como uno de los artistas más importantes.

Cuando se menciona el nombre de Kanye es difícil separarlo de múltiples polémicas en las que se ha visto inmiscuido y que lo han llevado a perder contratos con reconocidas marcas. Es por ello que, a continuación, contamos los diez peores escándalos de Ye.

1. Kanye humilla públicamente a Taylor Swift

Fue durante los MTV Video Music Awards (VMAs) en 2009 cuando los asistentes al evento y espectadores a nivel mundial estallaron al presenciar un hecho completamente insólito.





Para ese entonces, Taylor Swift tenía sólo 20 años y su carrera aún estaba en sus primeros pasos, sin embargo, eso no la detuvo superar Single Ladies de Beyoncé y ganar la categoría de Mejor video musical femenino por su éxito You Belong With me.

Cómo un registro casi inmortalizado, los televidentes apreciaron el momento en que Taylor Lautner anunció que la joven estrella fue la elegida para obtener el máximo premio de la noche y las cámaras rápidamente giraron para enfocar el rostro anonadado de Taylor Swift.

Aunque parecía un momento espectacular, cuando la intérprete de country subió al escenario y comenzó a dar las primeras palabras de agradecimiento con la estatuilla en mano, Kanye West la interrumpió.

“Lo siento, estoy muy feliz -déjenme terminar- pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos”, señaló el rapero ante la cara incrédula de Swift y los abucheos de todo el público.

Tiempo después y tras la horda de críticas que recibió, Kanye mencionó durante el podcast de Nick Cannon que aparentemente realizó ese discurso porque fue un designio de Dios.

Aunque para 2015 las asperezas parecían que ya estaban limadas, en 2016 Kanye lanzó Famous un sencillo en donde llamaba “perra” a Taylor y aseguraba que podría tener sexo con ella porque gracias a él se convirtió en famosa.

2. Del amor al odio con Kim Kardashian

Aunque Kanye y Kim Kardashian fueron amigos desde los 2000 iniciaron un tórrido romance años después y se casaron en 2014 durante una espectacular boda.

Durante los años que se mantuvieron juntos, además de formar una familia de cuatro hijos, el nombre de Swift llegó a surgir en su relación, pues cuando sucedió la polémica de Famous, Kim Kardashian comenzó a tildar de “serpiente” a Taylor y respaldó en todo momento que la joven dio su consentimiento para que el rapero la insultara en la canción -hecho que fue desmentido hace unos años cuando se filtraron los audios originales de la llamada-.





Pero, aunque el amor entre una de las hermanas más importantes de la Dinastía Kardashian y Kanye parecía invencible, fue en 2021 cuando la modelo solicitó divorciarse de su esposo sin saber todo el desgaste que eso implicaría para ella.

3. Los ataques de celos de Kanye y amenazas contra Pete Davidson

Esta es una de las controversias que continúan vigentes en la vida de Kanye West, pues desde su separación con Kim, el rapero ha intentado de todo para volver con su ex pareja al punto de poner varias trabas legales para extender el juicio por divorcio, el cual aún continúa en proceso.

Durante este lapso y las artimañas legales que ha utilizado el cantante de Flashin Lights, Kardashian ha hecho público en varias ocasiones que las actitudes del artista no sólo la afectan a ella, sino a sus hijos. Además, desde que Kim inició una relación amorosa con Pete Davidson -la cual ya terminó-, Kanye ha doblegado sus esfuerzos para impedir que su matrimonio finalice.





En un ataque de celos, West compartió capturas de pantallas de un serie de mensajes que le envió Kim pidiéndole que deje de poner en peligro a su actual novio con sus numerosos ataques públicos hacia él.

“Estás creando un ambiente peligroso y aterrador y alguien lastimará a Pete y todo esto será tu culpa”, decían los mensajes que posteriormente fueron borrados.

4. El apoyo a Donald Trump

Pasando a un tema aparte de la vida amorosa y musical de West, era 2016, cuando Donald Trump y Hillary Clinton estaban en el foco público pues se encontraban en plena campaña presidencial en Estados Unidos.

Fue en aquel periodo, cuando durante uno de los conciertos que hizo Kanye con motivo de su gira Saint Pablo Tour decidió tocar temas políticos y, para sorpresa de muchos, externó su apoyo al republicano.

“Odio el hecho de que porque soy una celebridad, todo el mundo me dijera que no expresara que me encantaron los debates (…) Su manejo (de Trump) fue absolutamente genial, ya que funcionó”, dijo.

Pero eso no fue todo, sino que entre abucheos y aplausos del público, Ye continuó con el show y entre las canciones llegó a gritar de forma contundente: “Construyan el muro”.

5. Las aspiraciones políticas de Kanye

Para 2020, el nombre del rapero estuvo nuevamente en el radar. El cantante optó por contender a la presidencia de EEUU como candidato independiente.

A pesar de que no consiguió una cantidad de votantes representativa para asumir la candidatura, el famoso no descartó la posibilidad de intentarlo una vez más en el 2024.





6. Kanye se presentó con playera que decía “White Lives Matter”

En 2020, el cruel asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense que fue amedrentado por un policía de Mineápolis, EEUU, que conmocionó al mundo, el movimiento conocido como Black Lives Matter (las vidas negras importan) comenzó a tomar fuerza y las protestas a nivel internacional se agudizaron.

Sin embargo, Kanye West tomó otro camino y, durante la última Semana de la Moda de París, lució un camiseta con la frase White Lives Matter (La vida de los blancos importa), una distorsión del movimiento antirracista.

Fue en una reciente entrevista para Tucker Carlson Tonight donde Ye apuntó que se sentía amenazado tras portar esta vestimenta en el evento de moda.





“Alguien me llamó anoche y me dijo que cualquiera que usara una camiseta de ‘White Lives Matter’ sería señalado. Eso significa que me van a golpear si la uso. Yo estoy como, ya sabes, ‘ok, señálenme entonces’”, mencionó.

La indignación que causó la ropa de Kanye alcanzó grandes niveles, hasta el punto en que varios famosos se posicionaron en contra de su mensaje.

7. Comentarios en contra de la editora de Vogue

Después de que Kanye presentara su polémica playera en La Semana de Moda de Parías, la editora global de moda de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson no dudó en posicionarse al respecto y mencionó desde sus historias de Instagram que la actitud de Kanye era indefendible.

Asimismo, la experta en moda destacó que si bien podría entender que posiblemente el motivo de West para utilizar dicho atuendo fue con intención de provocar al estilo de Duchamp, no fue aterrizada de forma correcta y ahondó en que el resultado fue “ofensivo, violento y peligroso”.





A esto, el rapero apareció en sus redes sociales y publicó varias fotografías de la estilista y destacó de forma grosera refiriéndose a su aspecto: “Esta no es una persona de moda. Si hablas sobre Ye, voy a hablar sobre ti Pregúntale a Trevor Noah (sic)”, colocó y en otra publicación se burló de sus zapatos.

8. Kanye aseguró que George Floyd murió a causa del fentanilo

Retomando el caso de George Floyd, quien murió por violencia racista en 2020, Kanye no sólo se ha llegado a burlar del movimiento Black Lives Matter, sino que también podría enfrentar un proceso legal por difamación tras asegurar que la víctima habría muerto por consumo de fentanilo y no por las agresiones policiales en su contra.

Fue en un comunicado difundido por el bufete de abogados Witherspoon Law Group donde se aclaró que la familia de George Floyd se vio seriamente afectada por las declaraciones de Kanye y se apuntó que las causas de muerte de Floyd fueron corroboradas por las mismas autoridades, por lo que las acusaciones del rapero no tendrían sustento.

9. Acusaciones por comentarios antisemitas y cierre de sus redes sociales

Como si el famoso no estuviera inmerso en suficientes polémicas, Kanye se involucró en una serie de dimes y diretes con el rapero Diddy, el cual también criticó su camiseta que llevó en la Semana de la Moda de París.

Para ese momento, Kanye no se contuvo y lanzó varios comentarios hacia su compañero de industria que fueron catalogados como antisemitas, hecho por el cual sus cuentas fueron cerradas.

“Te voy a usar como ejemplo para mostrarle a las personas judías que te dijeron que me llamaras que no hay nadie que pueda amenazarme o influenciarme”, escribió West.





Asimismo, West compartió teorías de conspiración antisemitas con el presentador de Fox News, Tucker Carlson, y también mencionó en redes sociales que mataría judíos.

Entre otros de los tuits, que fueron borrados se podía leer: “Lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de eliminar a cualquiera que se oponga a su agenda”, escribió en uno de sus mensajes.

10. Cancelación de contratos

Después de sus más recientes controversias, algunas de las marcas más importantes con las que trabajó Kanye comenzaron a rescindirle contratos, pues aseguraron que no estaban dispuestos a tener como imagen a una persona que emitiera opiniones violentas.

Una de las primeras marcas que tomó esta decisión fue Balenciaga, quien anunció durante un comunicado de prensa a través de la empresa matriz Kering que ya no había relación ni planes futuros con el artista. Por su parte, Gap también ya había cerrado negociaciones con el famoso después de que el artista los acusara de aparentemente incumplir su contrato con él.

No obstante, fue Adidas quien habría dado el golpe final al asegurar que no toleraría el antisemitismo ni cualquier otro discurso de odio, por lo que terminó su relación laboral con Kanye de una vez por todas.

La empresa de ropa deportiva decidió eliminar del mercado de forma inmediata todos los productos relacionados con West con el que estuvieron asociados durante casi una década.