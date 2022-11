Intentó hacerle un corte de cabello con fuego a un amigo y lo dejó con graves quemaduras (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El corte de pelo se podría llamar “no convencional”, pero seríamos demasiado buenos con el peluquero experimental. Porque intentó algo nuevo que terminó en tragedia. Todo empezó después de que un peluquero principiante consultara en las redes cómo se hacía un corte de pelo con fuego y qué efectos estéticos tenía.

Por: TN

El “corte de pelo con llamas” no se ha visto mucho, y por el resultado de este video no parece aplicable bajo ningún concepto. El proyecto fracasó, y el “cortado” quedó con quemadoras graves en el resto.

Las imágenes son alarmantes: rápidamente, el fuego, que parece haber sido pensado sólo para peinar el cabello en llamas, terminó quemando la cara del adolescente frente al espejo de la peluquería.

El video del registro se viralizó, por lo insólito del método y “la estupidez del peluquero”, como se ocupan de describir la mayoría de los comentaristas de redes.

El hecho ocurrió el 27 de octubre en una peluquería de Gujarat, West India, y lo dio a conocer Jam Press, con los detalles del “corte de cabello con fuego”, fuera de lo común.

El joven de 18 años sabía a lo que se atenía, porque fue a buscar precisamente eso: un lugar en el que los peluqueros usan fuego para peinar, de un modo supuestamente controlado. Claro, se descontroló, y afectó al chico que sufre las llamas cuando se extienden más allá de lo previsto.

An 18-year-old man suffered severe burn injuries after his ”fire haircut” went wrong at a salon in Vapi town of Gujarat’s Valsad district#valsad #fire_haircut #ViralVideo #viralvideos2022 pic.twitter.com/K4ALzdGyq5

— Ravi kumar (@ravikumar455) October 27, 2022