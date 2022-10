Eldric Sella, atleta venezolano fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias del Deporte (FOTO)

El boxeador y refugiado venezolano, Eldric Sella representante del Equipo Olímpico de Refugiados ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en España.

A través de una imagen compartida en las redes sociales del Equipo, se puede apreciar al venezolano junto a la ciclista afgana, Masomah Ali Zada y el presidente del Comité Olímpico Internacional,Thomas Bach recibiendo la condecoración en Oviedo.

En una entrevista para RTve Sella explicó que no era consciente en un primer momento de la relevancia de los premios cuando le dijeron que tendría que venir a España a recogerlo: “No sabía donde me metía”.

Preguntado por sus orígenes, el boxeador venezolano ha expresado que cuando era pequeño se apuntó a un gimnasio del barrio. “Mientras todos los que se apuntaron conmigo se iban marchando, yo permanecía allí”, ha recordado.

Through sport, there is hope.?

