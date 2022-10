Pánico en Misuri: Policía responde a un tiroteo que dejó varios heridos en una secundaria

Al menos seis personas resultaron heridas el lunes por la mañana en un tiroteo en una escuela secundaria de St. Louis, Missouri, incluido el sospechoso, que fue detenido en el campus, dijeron las autoridades.

Por New York Post

Los disparos sonaron poco después de las 9 a.m. en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas, parte de las Escuelas Públicas de St. Louis, lo que provocó que los estudiantes fueran evacuados con las manos en el aire, informó Fox 2 Now.

La policía confirmó que las víctimas sufrieron heridas que iban desde heridas de bala hasta un paro cardíaco, informó St. Louis Post Dispatch.

“La policía está en el sitio en Central Visual and Performing Arts esta mañana luego de los informes de un tirador activo y tanto CVPA como Collegiate están encerrados”, dijo el distrito escolar en Twitter.

Police are on site at Central Visual and Performing Arts this morning following reports of an active shooter and both CVPA and Collegiate are on lockdown.

The shooter was quickly stopped by police inside CVPA.

We have reports of 2 students injured and on the way to the hospital.

— Saint Louis Public Schools (@SLPS_INFO) October 24, 2022