Los protagonistas olvidados que ayudaron a poner fin a la Crisis de los Misiles hace 60 años

Gerald McIlmoyle tenía una vista increíble del mundo y no tenía tiempo para disfrutarla. A unas 13 millas por debajo de él, la verde isla de Cuba se destacaba sobre las aguas azules del Mar Caribe, pero él estaba concentrado en su peligrosa misión.

Por washingtonpost.com

Era el 25 de octubre de 1962, y el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pilotaba un avión espía U-2 al borde de la atmósfera terrestre, tomando imágenes de alta resolución de los emplazamientos de misiles nucleares en la nación insular, a unas 100 millas de Florida. El mundo se tambaleó hacia la destrucción total cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaron durante la llamada Crisis de los Misiles en Cuba, hace 60 años esta semana.

Mientras McIlmoyle sacaba fotos, un destello de luz le llamó la atención. Los militares soviéticos y cubanos habían lanzado un par de misiles tierra-aire. Afortunadamente, una corrección del rumbo que había hecho momentos antes hizo que los misiles no alcanzaran su avión.

La Guerra Fría se había recrudecido repentinamente, y los pilotos del U-2 de Estados Unidos se encontraban en la primera línea de un peligroso juego de habilidad entre dos superpotencias fuertemente armadas. Su valentía dio al presidente estadounidense John F. Kennedy la prueba que necesitaba para enfrentarse al primer ministro soviético Nikita Khrushchev y encontrar una forma de evitar una pesadilla nuclear.

“Estos hombres arriesgaron sus vidas en un esfuerzo por salvar a la humanidad, y no estoy siendo hiperbólico cuando digo eso”, dijo Casey Sherman, coautor del libro de 2018 “Above & Beyond: John F. Kennedy and America’s Most Dangerous Cold War Spy Mission” (Por encima y más allá: John F. Kennedy y la misión de espionaje más peligrosa de la Guerra Fría). “Durante esos 13 días de octubre de 1962, estuvimos lo más cerca de la historia de una guerra termonuclear”.

La crisis de los misiles cubanos comenzó el 14 de octubre, cuando el comandante Steve Heyser hizo las primeras tomas de los emplazamientos de los misiles, lo que desencadenó una serie de misiones de 11 pilotos de U-2 para saber exactamente lo que estaba ocurriendo sobre el terreno en Cuba. Hoy en día, en gran parte olvidados, sus acciones probablemente evitaron una guerra nuclear. Uno de esos pilotos de aviones espía haría el máximo sacrificio por su país, mientras que otro se salvó por poco de ser derribado por aviones soviéticos.

“Estos pilotos estaban completamente desarmados”, dijo Sherman. “Volaban en aviones indefensos. Aunque estuvieran a 13 millas de altura, seguían siendo susceptibles de recibir ataques aéreos desde tierra, lo que finalmente provocó la muerte de uno de los pilotos. Nadie recuerda que hubo un KIA [muerto en acción] durante la crisis de los misiles de Cuba”.

La única baja por fuego enemigo durante ese tumultuoso periodo de dos semanas fue el mayor Rudy Anderson. El piloto de la Fuerza Aérea, que aprovechó todas las oportunidades para volar en U-2 sobre Cuba, no estaba programado para estar en el aire el 27 de octubre de 1962. De hecho, nadie lo estaba. Sin embargo, los planificadores militares cambiaron de opinión en el último momento y Anderson se ofreció como voluntario.

El veterano piloto estaba acostumbrado a las misiones peligrosas. Anderson había ganado dos Cruces de Vuelo Distinguidas por vuelos de reconocimiento sobre Corea del Norte en 1953. Se incorporó al 4080º Ala de Reconocimiento Estratégico en 1957 y pronto se convirtió en el mejor piloto de U-2, con más de 1.000 horas de vuelo.

Ese fatídico día, Anderson se subió a su avión espía y despegó hacia Cuba. El Lockheed U-2, que todavía se utiliza hoy en día, entró en servicio por primera vez en 1955. Aunque está dotado de una tecnología sofisticada, el avión en sí está construido de forma sencilla: principalmente un fuselaje y un motor. Su objetivo principal es tomar fotografías de objetos de la Tierra desde el borde del espacio. No cuenta con blindaje ni armas.

“En un U-2 ni siquiera se puede contraatacar”, dijo Mike Tougias, que coescribió “Above & Beyond” con Sherman. “Eres básicamente un blanco fácil”.

Para volar el U-2 a esas alturas era necesario un traje presurizado y un casco similar a los que llevaban los astronautas del programa espacial Mercury. Protegían a los pilotos de la escasez de aire y de las frías temperaturas a 72.000 pies sobre la Tierra, pero no de las armas que les disparaban.

Mientras Anderson se elevaba por la estratosfera, las tropas soviéticas y cubanas lanzaron dos misiles tierra-aire. Ambos explotaron demasiado lejos como para causar daños graves a la aeronave. Sin embargo, un pequeño trozo de metralla atravesó el fuselaje del avión y penetró en el traje de Anderson, provocando su despresurización. Probablemente perdió el conocimiento casi inmediatamente y murió en segundos. Su avión sin piloto quedó entonces fuera de control y cayó 13 millas a la Tierra, estrellándose cerca del pueblo cubano de Veguitas.

“No hacía falta mucho para derribar un U-2?, dijo Tougias. “Hay fotos del fuselaje en el suelo con la cabina intacta. Recuerdo que McIlmoyle me dijo: ‘Sólo hace falta un trocito de metralla y el U-2 caerá en espiral como una hoja de un árbol’”.

Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaron aún más durante otra misión del U-2 que tuvo lugar más o menos cuando Anderson fue derribado. A miles de kilómetros de distancia, el capitán Chuck Maultsby estaba volando un avión espía sobre Alaska en dirección al Polo Norte para tomar lecturas de radiación de las pruebas nucleares soviéticas en una isla de Siberia.

Sin saberlo, el piloto de la Fuerza Aérea se había desviado de su curso, con su brújula inutilizada por el polo norte magnético y la interferencia de un despliegue activo de auroras boreales. Cuando descubrió su error, era perseguido por seis aviones interceptores MiG soviéticos.

Voló lo más alto que pudo -más alto de lo que los aviones soviéticos podían alcanzar- pero le quedaba poco combustible, así que intentó planear de vuelta a la seguridad. Mientras tanto, el Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos lanzó cazas F-102 armados con misiles nucleares tácticos. Si esos pilotos estadounidenses disparaban contra los aviones enemigos, podría desencadenarse la guerra que ambas superpotencias intentaban evitar en el Caribe.

Afortunadamente, Maultsby pudo evitar a los soviéticos y aterrizar con seguridad en una remota pista de Alaska.

Poco después de estos acontecimientos, el mundo se alejó del precipicio de la guerra nuclear. Kennedy y Khrushchev -preocupados de que un acontecimiento como el derribo de un avión espía pudiera convertirse en una conflagración- negociaron un acuerdo para poner fin a la crisis. Los soviéticos accedieron a retirar los misiles nucleares de Cuba; los estadounidenses desmantelaron posteriormente emplazamientos similares en Turquía.

Una semana después de que se enfriara la crisis, McIlmoyle estrechó la mano de Kennedy cuando el presidente se reunió con los pilotos del U-2 para reconocer sus heroicos esfuerzos. “Nunca podré agradecerles lo suficiente por haber traído esas imágenes que me permitieron terminar pacíficamente esta crisis”, le dijo a McIlmoyle, que murió el año pasado.

Anderson recibió a título póstumo la Cruz de la Fuerza Aérea, el primer aviador que recibió esta condecoración por su heroísmo en operaciones militares contra un enemigo armado.

En la actualidad, Anderson es recordado con una pequeña placa en la base aérea de Laughlin, en Texas. No hay otros monumentos o estatuas que honren a los hombres que volaron en misiones del U-2 con el futuro de la humanidad en sus alas.

“El heroísmo de los pilotos del U-2 se ha perdido en la historia”, dijo Sherman. “Deberían ser reconocidos y honrados por lo que hicieron. Estos hombres fueron héroes. El nombre de Rudy Anderson debería estar en la punta de la lengua de todos, pero la gente no lo recuerda”.