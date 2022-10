Cáncer de mama y las causas del incremento de casos en Venezuela

“Tócate para que no te toque”, como reza el eslogan, pareciera ser el primer gran mensaje educativo para cada una de las mujeres venezolanas, cuando se trata de conocer lo referente al cáncer de mama y la importancia de un diagnóstico a tiempo.

Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

Y aunque en Venezuela las campañas de múltiples organizaciones hacen énfasis en el autoexamen de seno, la realidad es que también insisten en la necesidad de acudir al médico especialista, para recibir la atención adecuada y cumplir con todo un protocolo de estudios, que comprende entre otros, la mamografía.

A propósito de conmemorarse el mes rosa, por ser el 19 de octubre día internacional contra el cáncer de mama, es pertinente recordar que según cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) en 2021 fallecieron más de 3.100 pacientes con cáncer de seno y este número aumentó un 7% en lo que va de 2022.

Para comprender las incidencias de esta patología oncológica, el equipo de La Patilla conversó con la médico radiólogo Marinela Bastidas, quien dirige la Sociedad Anticancerosa en el estado Guárico, un centro de salud ubicado en San Juan de los Morros, que pese a las limitaciones, centra sus labores en educar para prevenir y diagnosticar a tiempo distintos tipos de cáncer.

—¿ A qué se debe el incremento del cáncer de mama en Venezuela?

Nosotros tenemos varias hipótesis por las cuales ha aumentado: una es porque la mujer cuando se palpa algo, le da miedo. ¿Será o no será? ¿Voy o no voy?. ¿Qué me irán a decir?. Lo otro es el costo, no tengo el dinero para irme a hacer una mamografía, porque aquí no hay ningún sitio público donde usted pueda referir a una paciente a hacerse una mamografía. No tengo para hacerme el eco; tampoco para hacerme la punción… no tengo para comprarme la quimioterapia y luego cómo me opero, dónde me van a dar el cupo.

—¿ Porque es tan importante además de tocarse asistir a consulta con un especialista?

A veces la lesión puede ser muy pequeña, lo que nosotros llamamos lesión subclínica, que no se detecta ni con los dedos del médico, ni la palpación de la persona, sino que se detecta a través de estudios de imagen, como la ecografía en mujeres de 20 años en adelante y la mamografía en mujeres de 40 años en adelante. Por eso la importancia no sólo del autoexamen de mama, sino de asistir a su médico tratante y realizar su chequeo anual.

-¿Cuál es el alcance de la Sociedad Anticancerosa de Guárico para ayudar a esos pacientes con cáncer de la región?

La misión que tenemos es la prevención de estas enfermedades de cáncer, todo tipo… para eso tenemos un equipo multidisciplinario, médicos excelentes que tienen la mística y la responsabilidad de dar diagnóstico. Nosotros aquí lamentablemente no tenemos un servicio de radioterapia ni quimioterapia, es algo que se nos escapa de las manos.

-¿Cuántos pacientes fueron diagnosticados con cáncer de mamá en lo que va de año en la Clínica de Pesquisa de Guárico?

De la patología mamaria, de 70 mujeres, de esas 70 punciones que se realizaron, 35% dieron positivo. Esto quiere decir que este cáncer aumentó bastante… antes se decía que el cáncer de mama era a partir de los 50 años en adelante, pero en estos momentos hemos tenido mujeres de 32 años, 39, 40 años, con cáncer de mama.

— Cada año, en octubre, la Sociedad Anticancerosa de Guárico suma voluntades para organizar la Caminata y Expo Rosa, un evento propicio para recaudar fondos.

Esta recolección va en mejora de la Clínica de Pesquisa, no en mejora de estructura, sino en mejoras de comprar equipos. El año pasado compramos un equipo de ultrasonido que tiene doppler y es algo muy importante para la ecografía renal, mamaria, tiroidea y de miembros inferiores. Hay muchos negocios que nos ayudan y también les doy gracias a todos esos sanjuaneros que nos colaboran.